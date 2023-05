Dankzij nieuwe camera’s kan politie meer boetes schrijven

Het regent boetes dankzij de nieuwe camera’s van de politie.

Rijden met je telefoon in de hand. Je kijkt om je heen en je ziet geen oom agent of een verdachte touringcar. Toch heb je plots een boete op de mat van enkele honderden euro’s. Hoe dat kan? Je bent dan waarschijnlijk gesnapt door één van de nieuwe camera’s waar de politie mee werkt.

Gisteren werd bekend dat de politie enorm veel boetes heeft kunnen uitschrijven in 2022 voor het gebruik van de telefoon in de auto. Je kunt gerust zeggen dat de politie het eindelijk gaat aanpakken. De afgelopen jaren leek onze hermandad er niet zo mee bezig te zijn, maar daar is verandering in gekomen. Mede dankzij actieve controles konden vorig jaar meer dan honderdduizend boetes uitgeschreven worden.

Nieuwe camera’s

Het geheime wapen van de politie is toch wel de nieuwe camera’s. Paul Broer van de Nationale Politie zegt tegenover de Telegraaf dat deze camera’s opgesteld worden op een viaduct. Deze camera filmt automobilisten van de voorzijde en kan zien of deze een smartphone in de hand heeft of niet.

De camera staat zo opgesteld dat deze moeilijk te spotten valt. Bovendien is het nogal vermoeiend autorijden als je elk viaduct waar je onderdoor moet in de gaten gaat zitten houden. Nee, laat die smartphone lekker met rust of gewoon legaal in de houder. Het scheelt je een dikke prent. 380 euro exclusief administratiekosten. Met een stijging van de boetes in 2024 kan dit volgend zomaar 418 euro gaan kosten. Katsjing!