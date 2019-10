Let op: F1 kwalificatie verplaatst naar zondag!

Dat wordt lekker afpilsen tijdens de kwalificatie.

We begonnen vandaag de dag met alle ins en outs over de Grand Prix van Suzuka, maar we willen je deze niet onthouden. Het was al bekend dat de GP van Japan geteisterd gaat worden door de Tyfoon Hagibis. Welke impact dat zou hebben was nog niet bekend. Daar is nu verandering in gekomen.

De Formule 1 laat op hun site weten dat de verwachte impact op zaterdag er groot zal zijn. Omwille van de veiligheid en de heftigheid van de tyfoon heeft de organisatie besloten alle geplande activiteiten te cancellen en of uit te stellen.

Dit betekent dat de kwalificatie van de GP van Japan naar zondag verhuist. In Nederlandse tijd betekent dat: de kwalificatie begint zondag van 03:00 tot 04:00. De race zal wél om de gewone tijd aanvangen: 07:10. De derde vrije training zal komen te vervallen.