Waarop moet je letten bij een laadpaal thuis

Elektrisch of plug-in: je haalt het meeste uit je geëlektrificeerde auto als je thuis een laadpaal hebt, zodat je 's avonds je auto aan de stekker kunt hangen en 's morgens vroeg met een gevulde accu kan vertrekken. In dit artikel vertellen we je waar je rekening mee moet houden bij het plaatsen van een laadpunt thuis.

Locatie

Laten we beginnen met het meest logische maar misschien ook wel meest onderschatte aspect: locatie. Mocht je geen eigen oprit of parkeerplaats hebt, ben je aangewezen op een openbare laadpaal. Als je wel een eigen oprit hebt waar je je auto parkeert kun je op eigen terrein een laadpunt kwijt. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kun je kiezen voor een wallbox of een vrij geplaatste laadpaal. Voor beide geldt dat je van tevoren goed na moet denken over de plek waar je deze plaatst. Houdt er rekening mee dat de plek waarop de stekker in de auto gaat bij elke auto ergens anders zit. Bij een Nissan Leaf zit deze bijvoorbeeld in de neus, terwijl een Tesla linksachter de aansluiting heeft. Ook zijn er veel auto’s die de aansluiting op één van de voorspatborden hebben. Er is geen standaard voor, dus als je al weet voor welke auto je het laadpunt gaat plaatsen, denk dan goed na over wat de meest logische plek is.

Een tweede afweging is de hoeveelheid auto’s die je wil kunnen aansluiten. Misschien heb je twee auto’s met een laadmogelijkheid, maar wil je maar één laadpaal plaatsen. Het is best onhandig als je elke keer de auto’s op de oprit van plek moet verwisselen, dus probeer dan een centrale plek te vinden.

Ook niet onbelangrijk: wat is er nodig om de verbinding tussen je meterkast en je oplaadpunt te maken? Vaak is dat immers ook één van de grootste beperkingen: meestal komt de wallbox daardoor tegen of vlakbij de gevel en niet op een meer centrale plek.

Laadpaal of Wallbox?

Een wallbox is mooi, maar soms is een laadpaal logischer of handiger. Een wallbox is in principe een laadpaal zonder paal: je bevestigt hem aan de muur van bijvoorbeeld je huis of garage, of binnen in je garage. Een laadpaal is overal te plaatsen, mits je er stroom naar toe kan krijgen uiteraard, maar daar had je hierboven al over nagedacht.

Stekker

Er zijn veel laadpalen en wallboxes te krijgen met een vaste kabel. Kies daarvoor, want het scheelt je een hoop gedoe met kabels uit de kofferbak halen en daarin weer in terugleggen. Net als bij een tuinslang is de kabel namelijk altijd vies, die ligt namelijk op de grond. Vrijwel alle nieuwe elektrische auto’s hebben een type 2 Mennekes aansluiting, dus dat kan een goede reden zijn om een laadpunt met vaste stekker te kiezen.

Techniek

Als je thuis een laadpunt creëert dan zul je deze in principe op een aparte groep in je meterkast plaatsen. Als er geen groep meer vrij is, laat er dan één bijplaatsen door een installateur om te zorgen dat er altijd genoeg vermogen beschikbaar is voor het opladen van je auto.

Hoeveel kilowatt?

Voor de plug-in hybrides en de oudere elektrische auto’s was het vermogen van de laadpaal niet een heel groot issue. De PHEV’s hadden accu’s van rond de 10 kWh en een vroege BMW i3 had 22 kWh en een Nissan Leaf 24 kWh aan accu’s aan boord. De “standaard” laadpaal levert bij 230v en 16A 3,7 kW laadvermogen. Een PHEV is er in 3 uur mee vol en een Leaf in zes uur.

Tegenwoordig zijn de accu’s van de meeste EV’s veel groter, van de meest verkochte modellen is het pakket tussen de 65 en 95 kWh groot. Met een 3,7 kw leverende paal kan het volledig opladen van een accu van dat formaat meer dan 24 uur duren. Kortom: het loont om te gaan voor de beste (meest krachtige) laadpaal. Daarbij is het goed om ook nog te kijken of de elektrische auto één of drie fasen laden ondersteunt. De Jaguar I-PACE en Hyundai Ioniq (hadden) slechts een één fase lader aan boord, daarmee kan tot maximaal 7,4 kW worden geladen. De hoofdzekering in je meterkast moet dan wel minimaal 1x35A zijn, voor een 7,4 kW lader is op de groep een zekering van 32A nodig.

Bij veel moderne huizen is er een drie fase aansluiting van 3x25A. Mocht je bedenken dat je de laadsnelheid maal drie kan doen, dan klopt dat aardig. De auto moet het wel ondersteunen! Als je huis een drie fase aansluiting heeft en je auto het ondersteunt kan er een laadpaal met 11 kW laadvermogen worden geplaatst. Een 11 kW laadpaal is de meest toekomstbestendig, dus kies daarvoor als het even kan. Met zo’n paal laad je in alleen de nacht iedere elektrische auto helemaal op.

DC Lader voor thuis

Alle besproken laadpunten hierboven zijn zogenaamde AC laders, maar het kan ook anders, via DC. Het technische onderscheid is niet het allerbelangrijkste, maar weet dat snelladen in principe via DC gaat. Specifiek voor auto’s met een grote accu, maar met slechts een één fase aansluiting kan dit oplossing zijn om thuis met genoeg snelheid te kunnen laden. De Jaguar I-PACE is zo’n auto en daarvoor ontwikkelde Jaguar samen met ECOTAP een oplossing voor thuis: een 15 kW DC lader voor thuis. De prijs is helaas wel stevig: 5000 euro ex BTW.

Slim laadpunt

In een slim laadpunt zit een GPRS module, zodat het laadpunt contact kan maken met internet. Daardoor staat het laadpunt in verbinding met een backoffice waar allerlei gegevens kunnen worden geregistreerd, zoals hoe vaak er is geladen, of de paal bezet is of dat er bijvoorbeeld een storing is. Daardoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om precies bij te houden hoeveel (privé energie) je gebruikt voor het opladen. Handig, zeker als je de kosten voor het laden aan je werkgever mag declareren, of als je de kosten als aftrekpost wil gebruiken bij zakelijk gebruik.

Load balancer

Tegelijk de droger en de wasmachine ging vroeger niet altijd goed, de stoppen konden doorslaan. Het laden van een elektrische auto vraagt nog meer vermogen dan een droger of föhn en dat is waar een load balancer kan helpen. Er zijn losse load balancers te krijgen, maar er zijn ook laadpunten waar deze ingebouwd is. Gebruik je al veel elektrische apparaten en/ of ga je meerdere elektrische auto’s laden, overweeg dan een load balancer. Deze monitort het gebruik van elektriciteit in het hele huis en stemt daar het vermogen van de laadpaal op af.

Kosten van een laadpaal

Grofweg variëren de kosten tussen de 500 en 2000 euro voor een “normale” laadpaal. De eerder genoemde DC paal is een stuk duurder en ook palen met dubbele aansluiting en/of hogere laadvermogens kunnen een nog grotere investering vragen. Voor de meeste situaties zijn die echter overkill.

Afhankelijk van de inrichting van de meterkast en het type aansluiting (1-fase/ 3-fase) kunnen er nog extra kosten voor die aanpassingen bij komen. Zo rekent de netbeheerder kosten voor het omgaan van één naar drie fase aansluiting en het plaatsen van een extra groep.

Subsidie

Tot slot: per gemeente zijn er grote verschillen, maar er zijn plekken in Nederland waar subsidies worden verstrekt voor het plaatsen van laadpalen. Neem hiervoor contact op met je gemeente, want niet geschoten is altijd mis. Bovendien kun je als ondernemer bepaalde regelingen gebruiken zoals investeringsaftrek voor milieu gerelateerde zaken. Laat je hier dus goed over voorlichten, want het kan honderden of zelfs duizenden euro’s schelen!