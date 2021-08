Officieel: Formule 1 dit jaar niet naar Suzuka voor GP Japan

Het nieuws is officieel. Ook dit jaar is er geen Formule 1 Grand Prix van Japan op Suzuka. Dat is zojuist bekendgemaakt.

Het hing al even in de lucht, maar ook dit jaar is Suzuka helaas niet het toneel van een Japanse Grand Prix. De race was vorig jaar vanwege COVID-19 geannuleerd. Omdat de Olympische Spelen wel in 2021 doorgang kon vonden was er een sprankje hoop dat ook de GP van Japan zou doorgaan. Helaas is dit niet het geval.

Formule 1 weer niet naar Japan

Vanwege complexe ontwikkelingen in verband met de pandemie kan de race niet doorgaan. Dat is het officiële statement. Eigenlijk zou de race halverwege oktober moeten plaatsen. De race stond gepland na de Russische Grand Prix en de aangepaste Turkse GP.

De Formule 1 heeft lange tijd gesprekken gevoerd met de autoriteiten in Japan. Helaas was er niets mogelijk, ook niet in aangepaste vorm zoals een race zonder publiek. De beslissing om de race te annuleren komt van de Japanse overheid.

Of er ook een race minder gereden gaat worden is nog even afwachten. De Formule 1 kijkt nu naar de mogelijkheid om de race elders te rijden. Denk aan twee races achter elkaar op hetzelfde circuit. Dergelijke back-to-back races zijn inmiddels gebruikelijk geworden door de omstandigheden. De komende weken verwacht men meer informatie te kunnen delen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de kalender van 2021 tijdens het seizoen op de schop gaat.