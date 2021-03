Er is nu al gedoe rondom de zojuist onthulde Haas F1-auto - Autoblog.nl

Het seizoen moet nog beginnen met Nikita Mazepin bij Haas, maar nu al is er gedoe rondom het team in verband met de Haas F1-auto.

Eén ding is zeker met het Formule 1-team Haas. Door het binnenhalen van de Russische coureur Nikita Mazepin weet het team elke keer weet in de schijnwerpers te staan. Voorlopig nog niet om podiumplekken, maar om ontwikkelingen rondom de coureur en keuzes van het team.

Door internationale sancties mag Mazepin niet onder Russische vlag rijden, maar is hij neutraal. Dit heeft overigens niets met deze persoon te maken. Leek het artikel van collega @jaapiyo nog maar eens terug, waar de situatie haarfijn wordt uitgelegd. Een samenvatting is dat alles wat ook maar een beetje Rusland ademt in de ban gaat. En toen was Haas daar vanmorgen met de onthulling van de F1-auto.

Het Formule 1-team deed een gevalletje ‘Mijn naam is Haas’. Want de livery van de auto doet sterk denken aan de Russische vlag. Er is voor deze kleurencombi gekozen omdat met Mazepin er ook een nieuwe hoofdsponsor aan Haas is verbonden. Het gaat hier om Oeralkali (internationaal ook bekend als UralKali), een Russisch bedrijf dat groot is geworden met de productie van meststoffen. Niet geheel toevallig heeft de familie Mazepin een grote vinger in de pap bij dit bedrijf. Een Russisch bedrijf betekent trots voor het land, wat een verklaring voor de livery is.

Hoe dan ook, VF-21, herken je straks in het veld aan zijn nu al omstreden wit, blauwe en rode livery.