GP Japan 2019: Tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van Japan dit weekend!

Het is weer zover, het Formule 1 weekend is weer van start gegaan. De GP van Japan wordt dit weekend weer verreden. Het is voor veel coureurs de favoriete baan van de kalender, samen met de GP van Spa-Francorchamps.

Houd er rekening mee dat de tijdzone in Japan een tikkeltje afwijkend is. Voordat we beginnen met alle details, nemen we eerst even de tijden met je door:

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Japan 2019?

Vrijdag 11 oktober 2019:

03:00 – 04:30 | Eerste vrije training

07:00 – 08:30 | Tweede vrije training

Wegens Tyfoon Hagibis géén activiteiten

03:00 – 04:00 | Kwalificatie

07:10 – 09:10 | Race

GP Japan

Een van de gaafste circuits ter wereld is toch wel Suzuka International Racing Course. De baan werd gebouwd in opdracht van Soichiro Honda. De oprichter van het gelijknamige automerk wilde namelijk een eigen baan hebben om zijn auto’s te kunnen testen. Het was de Nederlander Hans Hugenholtz Sr. die Suzuka mocht ontwerpen.

Suzuka heeft een paar bijzonder kenmerken. Ten eerste is het een 8-baan, het eerste gedeelte is rechtsom, maar na de tunnel is de baan linksom. Hugenholtz hield niet van kaarsrechte stukken, dus de baan kenmerkt zich door de veelheid aan soorten bochten. Alleen het stuk bij start-finish, onder de tunnel door en de aanloop naar de 130R zijn enigszins recht. Het is echt een ‘rijdersbaan’. De briljante coureurs kunnen zich hier onderscheiden van de goede coureurs.

Overigens is inhalen tegenwoordig niet heel erg makkelijk. Dankzij de vele lange bochten en bijzondere layout zijn er weinig punten waar een coureur zijn F1-auto er lekker naast kan zetten. De beste optie is waarschijnlijk bij de chicane (Casio Triangle) na de supersnelle 130R of bij de hairpin.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Japan?

Uiteraard was dat pole-koning Lewis Hamilton. Hij reed een tijd van 1:27.760. Dat was 1,3 seconde sneller dan Verstappen, die van P3 mocht starten.

Bekijk hier het kwalificatie verslag van vorig jaar.

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Japan?

Sebastian Vettel. In de 53e ronde zette hij een tijd neer van 1:32.318.

Hoe zag het podium van de GP van Japan eruit in 2018?

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen

Lees hier het compote raceverslag van de race van vorig jaar.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Japan 2019?

Deze is best lastig. De Red Bulls worden aangedreven door Honda-motoren en Suzuka is eigendom van Honda. In de Japanse cultuur is gezichtsverlies ondraaglijk, dus de kans is groot dat ze goed voor de dag willen komen. Suzuka is zoals beschreven een circuit waar de coureur ook echt een verschil kan maken. Dus in dat opzicht heeft Verstappen wel wat kansen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er dan wel het nodige mis moet gaan bij Ferrari en Mercedes. Mercedes is verreweg het beste team en de auto van Ferrari is uitstekend. Pas als zij steken laten vallen, kan Red Bull profiteren, waarschijnlijk.

Wat is de weersvoorspelling voor dit weekend tijdens de GP van Japan?

Dit kan jullie niet ontgaan zijn, er wordt namelijk nogal het nodige noodweer verwacht. Het is alleen vrij lastig te voorspellen hoe erg het gaat worden. Tijdens de vrije trainingen zal het warm zijn (zo’n 26 graden), maar ook erg vochtig met veel, je verwacht het niet: neerslag. Zaterdag is de ergste dag volgens de voorspellingen. Het gaat enorm hard regenen en de wind trekt aan. Naar alle waarschijnlijkheid is het tijdens de race lekker zonnig en 24 graden. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de vrije trainingen en kwalificatie plaatsvinden in de regen, maar dat het tijdens de race gewoon droog is.



Waar kan ik de GP van Japan 2019 volgen?

Er zijn grofweg vier manieren om de GP van Japan te volgen. De eerste is door simpelweg je televisie aan te zetten op RTL Deutschland. De meeste mensen hebben deze grote Duitse zender wel in hun pakket zitten. Bij RTL is er sprake van Duo presentatie, Heiko Waßer en Christian Danner voorzien het spektakel van commentaar met de excentrieke Kai Ebel als pitreporter. Op zich kun je de race prima volgen. Het enige nadeel: er is nogal wat reclame. Maar hey: je kijkt de race gratis en voor niets. En bierreclame is de best mogelijke reclame.

Mocht je een Ziggo pakket hebben, dan is het natuurlijk een no-brainer. Gewoon op kanaal 14 zetten en genieten maar. De races worden niet onderbroken door reclame. De voor- en nabeschouwingen wel, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die niet snel het niveau van de immer enthousiaste Olav Mol halen, alhoewel de inbreng van oud-coureurs zeker de moeite waard is. Overigens zijn de vrije trainingen vaak wel de moeite waard (Rick Winkelman for president!). Oh ja, er loopt ook een verdwaalde tandarts met een oranje microfoon geluid te maken. Mocht je geen Ziggo hebben, niet getreurd: je kan elke race bekijken voor minder dan 4 euro, 3,99 om precies te zijn.

Als je 60 euro te besteden hebt, dan is het mogelijk om F1TV aan te schaffen. Deze stelt je in staat om de race te bekijken zoals jij dat wilt. Dus je kan bij elke auto bijvoorbeeld kiezen uit de cockpitview. Het mooie is, dat het geluid van de desbetreffende boordradio is. Dus kijk jij om welke reden dan ook graag vanuit de cockpit van Lance Stroll mee, dan hoor je hem ook klagen over van alles. Erg vermakelijk en het geeft een extra dimensie. Het F1TV abonnement is een jaar geldig. Qua stabiliteit is er goed nieuws: deze is telkens beter. Helaas is er nog geen mogelijkheid om te streamen naar je AppleTV of Google Chromecast.

Als laatste is daar natuurlijk de meest eenvoudige en goedkoopste manier en dat is streamen over het internet. Het zal je verbazen, maar er is overal wel een stream te vinden. Mocht je willen weten welke geschikt zijn, check even dit artikel. Wel een gepaste waarschuwing vooraf: de kwaliteit is vaak heel erg matig. Daarmee bedoelen we niet allen de beeldkwaliteit, maar ook de stabiliteit van de stream. Niets is frustrerender dan dat de voorbeschouwing met Nico Rosberg wél vlekkeloos wordt weergegeven, maar dat je bij de start van de race telkens op F5 moet drukken.

Wat is de Autoblog voorspelling voor de GP van Japan?

Onze AB-huisvrienden Casper en Wouter bieden niet alleen geluk en vreugde op de digitale kijkbuis, maar ze voorzien je ook van uitstekende voorspellingen.

Casper:

1. Verstappen

2. Hamilton

3. Bottas

Als het weer slecht blijft wordt het een loterij, maar we weten allemaal hoe goed Verstappen is in slecht weer dus dan pakt hij de winst voor Hamilton en Bottas. Mochten de weergoden het iets rustiger aan doen dan zet ik Leclerc voor Vettel voor Hamilton.

Wouter:

1. Hamilton

2. Leclerc

3. Vettel