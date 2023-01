Let op: ga niet rijden vanavond met de auto!

Nee, dat is veel te gevaarlijk vanwege het weer. Ga niet rijden dus vandaag en morgen!

Het is een beetje een rare winter. Op twee koude weken na, is het tot nu toe vrij behaaglijk geweest. Tuurlijk, er viel best veel regen, maar de temperaturen zijn bijna aangenaam te noemen. Niet echt de bedoeling van een winter.

Voor vanavond geeft de Rijkswaterstaat een weerswaarschuwing af, maar niet zoals je zou verwachten op een datum als vandaag (het is 11 januari). Het gaat niet sneeuwen, maar juist heel erg hard regenen.

Ga niet rijden vanavond…

Het weer gaat namelijk erg onstuimig worden. Daardoor heeft het KNMI code geel afgegeven. Uit het westen komt er namelijk een verschrikkelijke onweersbui aan. Die gaat gepaard met heel erg veel neerslag, hevige windstoten én zelfs hagel.

Aan het einde van de middag, begin van de avond begint de ellende (afhankelijk van de locatie in Nederland). Eerst in het westen, daarna ook in het oosten. Het zal duren dat een uurtje of 11, 12. De windstoten kunnen een snelheid hebben van 100 km per uur (in het Noord-Oosten van Nederland).

En morgen ook niet!

Wederom, afhankelijk van waar je woont. Maar daarmee is het nog niet gedaan. Het zal relatief rustig zijn in de nacht, maar s’ochtends keert het onstuimige weer weer terug. De wind zal dan weer een grote rol spelen. Verwacht ook de nodige verkeershinder. Dus objecten die op de weg vliegen en de onvermijdelijke omgewaaide vrachtwagens en bestelbussen.

Het KNMI en Rijkswaterstaat raden mensen dan ook aan om thuis te gaan werken. Het is op donderdag (dat is het morgen namelijk) traditioneel erg druk op de weg. Mocht het niet mogelijk zijn om thuis te werken, houdt er dan rekening mee dat de rijomstandigheden met de hevige regen en wind anders zullen zijn. Uiteraard twijfelt niemand aan jou, jij bent een geweldige chauffeur. Deze waarschuwing geldt waarschijnlijk voor al die andere mensen.

Fotocredit: Lamborghini Huracan in de regen @rickadelic via Autoblog Spots

Via: Algemeen Dagblad.