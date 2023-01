Komst BMW i5 bevestigd voor 2023

De komst van de BMW i5 is nu zeker, we hebben ook wat details voor je.

Mercedes en BMW zijn altijd met elkaar aan het stoeien. Logisch dus dat ze elkaar in veel opzichten nadoen. Een verschil is wel de benadering voor grotere elektrische auto’s. Waar Mercedes een uniek EV-platform heeft met unieke grote EV’s, zoals de EQE, EQE SUV, EQS en EQS SUV, bouwt BMW de meeste auto’s op een gedeeld platform. Daarmee bedoelen we een platform waar zowel benzine, diesel, plug-in als volledig elektrisch mogelijk zijn.

Nieuwe 5 Serie én i5

Die strategie gaat BMW ook volgen met de BMW i5, aldus Autocar. De huidige BMW 5 Serie (de G30) loopt op zijn einde en dit jaar komt de opvolger. Nu wisten we al dat de volgende generatie op de planning staat, maar we weten nu ook dat de BMW i5 dus nog dit jaar geleverd gaat worden. BMW wil dat minimaal 15% van hun verkochte auto’s geheel elektrisch is en deze elektrische 5 Serie moet daarbij gaan helpen.

De i5 EV zal staan op het CLAR-platform, waar de meeste grote BMW’s op staan. De BMW i5 zal op details gaan afwijken van de reguliere 5 Serie. Denk aan een afgevlakte grille, blauwe details, aparte velgdesigns en een afwijkende achterzijde zonder uitlaten (uiteraard).

Komst BMW i5 definitief, maar welke uitvoeringen?

De i5 zal niet in één uitvoering leverbaar zijn, nee, er zal een hoop te kiezen zijn. Volgens Autocar zullen de Duitsers de lijn van de BMW i4 gaan volgen. Dat betekent dat de instapper, de i5 eDrive40e, voorzien zal zijn van een 340 pk sterke motor op enkel de achteras. Het topmodel zal dan de eDrive M560 xDrive zijn met 590 pk en vierwielaandrijving.

De komst van de BMW i5 EV staat gelijk met die van de reguliere BMW 5 Serie. Deze zal gewoon geleverd gaan worden met benzinemotoren, diesels en plug-in hybrides. Een BMW M5 (G90) en zelfs een M5 Touring (G99) komen er ook aan.

De M5 zal gebruik gaan maken van de combinatie V8 plus elektromotor uit de BMW XM. De productie van de BMW i5 en 5 Serie zal juli 2023 starten. Dus de onthulling zal iets eerder zijn dit jaar, en de eerste leveringen iets later dan juli 2023.

Meer lezen? Naar deze modellen kijken we uit in 2023!