Prijs Astra GSE bekend: goedkoper dan Golf GTE?

Wat is eigenlijk de prijs van de Astra GSE?

De Volkswagen Golf GTE heeft een tijdje het rijk alleen gehad. Een plug-in hybride met hot hatch-aspiraties. Of in elk geval een warme hatch met dikke uitrusting en licht sportieve intenties. Schoon genoeg om uitstootvrij door de stad te rijden. Je baas is er blij mee, want je kan overal lekker stekkeren. En als bestuurder heb je het voordeel van 2 motoren, dus over het algemeen lekker wat pit.

Grand Sport Electric

De klasse is vooralsnog nog niet heel erg groot, zeker niet als je de aanbiedingen van de Volkswagen Group niet meerekent. Enfin, er is nieuwe aanwas in de vorm van de Opel Astra GSE, wat staat voor Grand Sport Electric.

Dat is de krachtige PHEV-versie van de nieuwe Opel Astra. De 1.6 liter motor is goed voor 180 pk, de elektromotor levert nog eens 110 pk. Die vermogens kun je helaas niet zomaar bij elkaar optellen.

Dat komt omdat ze hun piekvermogen op een ander moment leveren. Het maximum systeemvermogen bedraagt een gezonden 225 pk en het systeemkoppel is 360 Nm. Daarmee sprint je in 7,5 seconden naar de 100 km/u en kun je een top van 235 km/u halen. Op de 12,3 kWh-batterij kun je precies 64 km elektrisch rijden.

Prijs Astra GSE + concurrenten

Het is overigens niet alleen die aandrijflijn, Opel heeft werk gemaakt van de auto. Zo is deze voorzien van AGR-gekeurde sportstoelen en speciale Koni FSD-dempers, wat staat voor Frequency Selective Damping.

Ook is de Astra GSE met 10 millimiter verlaagd en heeft ‘ie speciale 18 inch lichtmetalen wielen. De prijs van al dit moois? Dat is wel een stevig bedrag, helaas: 49.490 euro.

Prijzen concurrentie:

Skoda Octavia RS PHEV iV Business | € 44.090

Opel Astra Hybrid GS Line | € 44.199

Peugeot 308 GT Hybrid 225 | € 46.650

Cupra Leon VZ Business | € 47.490

Volkswagen Golf GTE | € 47.990

Audi A3 40 TFSI e S Edition Competition | € 48.825

Opel Astra GSE | € 49.990

Mercedes-Benz A-Klasse A250e AMG Line | € 52.177

Zoals te verwachten was, veel VAG-aanbieders. Logisch, de techniek is namelijk krek eender. Een 1.4 TSI met elektromotor, goed voor 245 pk. De Audi kun je eventueel ook in een kalere uitvoering krijgen, maar aangezien alles ‘sportief’ is in dit overzicht is de A3 een S Edition Competition.

Wel is de Astra compleet uitgerust en moet je met name bij die Duitsers nog flink gaan betalen voor opties. De Skoda is ook nog eens het ruimst, dus de slimste keuze. De Peugeot biedt dezelfde techniek als de Astra GSE, maar voor 5 mille minder. De Mercedes-Benz is het duurst.

Ook een Grandland GSE

Naast de Opel Astra GSE, is er nu ook een Opel Grandland GSE. We waren al bekend met de snelle Grandland, maar nu is deze ook sportief aangekleed. Het systeemvermogen (300 pk) ligt hier flink hoger door twee elektromotor.

Deze versie kost 54.990 euro. Wil je een Opel Astra Sports Tourer GSE, dan is er goed nieuws. Opel heeft de komst van dit model bevestigd, maar kan nog niet zeggen wanneer deze leverbaar is.

