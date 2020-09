Let op voor politie BMW 3 Serie Touring in je spiegel - Autoblog.nl

De herkenbare snoet van de huidige BMW 3 Serie Touring met deze stickers betekent dat de Duitse politie eraan komt.

Als je door de Duitse deelstaat Beieren kilometers aan het maken bent kun je zomaar deze opvallende BMW 3 Serie Touring tegenkomen. BMW AG heeft 11 exemplaren van de station afgeleverd aan het politiekorps in de staat. Met de overhandiging nam de lokale minister Joachim Herrmann de sleutels in ontvangst van BMW-topman Milan Nedeljković.

De politie krijgt een BMW 3 Serie Touring met de nieuw uitgeruste mild-hybride motoren. Die motoren worden pas sinds juli gemaakt, dus deze exemplaren komen vrij vers van de productieband rollen. Het schonere karakter van deze aandrijflijn is met name goed voor operaties in stedelijk gebeid, aldus Herrmann. Het betreft hier een 320d. Deze motor heeft een 2.0-liter TwinPower Turbo viercilinder met 190 pk en 400 Nm koppel.

De gebieden waar de politie de BMW 3 Serie Touring met name gaat inzetten zijn München, Würzburg en Bayreuth. De huidige vloot van de politie in Beieren bestaat uit bijna 3.000 BMW’s. Ook andere hulpdiensten in de deelstaat rijden auto’s van het merk. De BMW-fabriek in München produceert dagelijks tot vijf auto’s voor de hulpdiensten. De samenwerking tussen BMW en de autoriteiten gaan al tientallen jaren terug. In de jaren vijftig was de eerste BMW politieauto een 501.