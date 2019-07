BMW 330d Touring: rijtest en video

Zijn de goede rijeigenschappen belangijker of moeten we het voor de Touring vooral over de praktische zaken hebben? Of is de dreier Touring juist het ideale compromis tussen praktisch en ook nog een beetje sportief.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Ik zou tenslotte kunnen betogen dat de Touring het beste van twee werelden biedt: de rijeigenschappen die ik al roemde van de 3-serie sedan, maar dan gecombineerd met de praktische kwaliteiten van de o-zo-populaire SUV’s. Het enige wat van die laatste ontbreekt is de hoge instap. Een kwaliteit die vooral bij mensen die hun rijbewijs al hadden tijdens de introductie van de eerste 3-serie in de jaren zeventig nogal hoog op het wensenlijstje staat. Een hoge carrosserie botst wegens het hoge zwaartepunt echter meteen met echt goede rijeigenschappen, het extra gewicht zorgt voor mindere prestaties en meer verbruik en dat laatste wordt ook nog eens versterkt door de hogere koets. Afbestellen dus die X1 of X3, de nieuwe 3-serie Touring is hier!

Lekker praktisch!

Laten we het saaie deel snel afhandelen, dan kunnen we daarna door met de gavere redenen waarom je een 3-serie Touring op de shortlist zou kunnen plaatsen.

Tijdens onze vakantieauto van het jaar test bleek dat de 3-serie sedan zelfs al een forse bagageruimte te hebben, de Touring heeft 500 liter ruimte en voegt daar een nog makkelijkere toegang aan toe. Een elektrische kofferklep is standaard, evenals een apart te openen achterruit. BMW blijft daar principieel aan vast houden, hoewel het praktische nut ook weer beperkt is. Kan zijn dat het bij jullie anders is, maar tijdens het jaar in een grijs verleden dat ik een 3-serie Touring reed, opende ik de achteruit maar zelden.

Andere handigheidjes zijn aparte bergruimtes voor afdekking bagageruimte en bagagenet onder laadvloer, die houd je tenslotte altijd over als je met de bank plat de volledige 1500 liter aan bagageruimte wilt gebruiken. Daarover gesproken het optionele bagageruimte-pack met elektrisch neerklapbare achterbankleuning en automatisch omhoog komende anti-sliprails in de laadvloer is uniek in deze klasse.

Net als bij de 5-serie kunnen er op de achterbank drie kinderzitjes naast elkaar worden gezet. Voor degenen onder jullie zonder kinderen lijkt dat geen big deal, zo groot is het gemiddelde kind wat in een kinderzitje immers niet. Daar hebben jullie op zich gelijk in, maar van kinderen die een tukje kunnen doen op de hoedenplank, zijn we nu gekomen tot kinderstoelen die zo veel veiligheidsfeatures hebben dat Max Verstappen er mee in zijn nopjes zou zijn. Het zijn nogal grote units dus, die kinderstoelen. Na een blik op de achterbank te hebben geworpen, leek het me sterk dat er (gemakkelijk) drie kinderstoeltjes passen, klachten daarover mogen worden ingediend bij uw lokale BMW dealer.

Hoe rijdt het

Met de herinnering aan de 3-serie sedan in het achterhoofd, zijn de verwachtingen voor de Touring hoog gespannen. De iets langere daklijn en extra raampjes maken gelukkig geen grote negatieve impact op de rijeigenschappen. Nog steeds kan Jos van As, de Nederlandse onderstellenbaas, trots zijn op hoe de dreier stuurt. Ook de carrosserie van de Touring is een stuk stijver dan van het uitgaande model met verstevigingen op strategische plekken zoals de topmounts aan de voorzijde die tegenwoordig van gegoten aluminium zijn. De stuurprecisie vaart er wel bij en tegelijkertijd wist BMW het gewicht naar beneden te krijgen en ook te verlagen. Inderdaad zowel het aantal kilogrammen is verminderd, maar ook het zwaartepunt ligt 10 mm lager. De spoorbreedte voor is met 43mm toegenomen en achter met 21mm. Lengte en breedte namen ook toe, de hoogte is praktisch gelijk gebleven en de wielbasis is 41 mm langer.

De rest van het onderstel is ook om blij van te worden, met onder andere veel betere demping met nieuwe slagafhankelijke demperregeling voor zowel het standaard als het M Sportonderstel.

Lekker krabbelen

Bij de eerste keer straatje keren voelde ik het direct: de achterwielen krabbelden even naar de optimale grip. YES! Wellicht verwacht je het niet op een diesel drinkende, vierwiel aangedreven station, maar hij zat er wel op de achteras. Het inmiddels befaamde sperdifferentieel van BMW, wat optioneel verkrijgbaar is op 330i en 330d. Voor iemand die van sturen houdt, is en blijft een mechanisch sperdifferentieel het walhalla. Het elektronisch aangestuurde M Sportdifferentieel kan tot 100% sperren en zorgt voor een zo veel betere weggedrag dat het zonde is, als je het niet mee besteld. Zolang je niet rijdt alsof je je hoogbejaarde oma thuisbrengt of met je pas geboren baby op pad bent, voel je al wat het diff allemaal voor je doet. De 3-serie stuurt er nog gretiger door in, de achterwielen kunnen de voorzijde nog mooier de bocht induwen. Ook de tractie is nog beter, hoewel je het daar met xDrive nog niet direct voor nodig hebt.

Eén woord is ondanks mijn hele betoog voor het kiezen van het M Sportdifferentieel nog niet gevallen. Dan zou je kunnen verwachten dat er een diesel-BMW met vierwielaandrijving geen eer is te behalen, maar niets is minder waar. BMW is zo sportief (dank nog daarvoor Jos) om relatief veel vermogen naar de achteras te sturen, dus ja ook een 330d xDrive gaat dwars. Epische sliphoeken op droog asfalt zal je gezien het vermogen en de aanwezigheid van vierwielaandrijving niet halen, maar desondanks was het meer dan vermakelijk.

Lekker dieselen

Veel koppel, een vriendelijk verbruik, een lage CO2-uitstoot en sinds de nieuwe emissie-eisen (EU6d-temp) ook echt schoon. Dat zijn de kenmerken van de meest recente diesels (bij zo’n beetje alle merken) en daarmee blijft het jammer dat dit motorconcept zo in het verdomhoekje is komen te staan. Helemaal als er een zo’n lekker blok als de zes-in-lijn van BMW wordt ingezet. Uit 2.993 cm3 cilinderinhoud haalt BMW 265 pk bij 4.000 toeren per minuut en het koppel van 580 Nm is tussen 1.600-3.000 toeren per minuut beschikbaar. Het maakt de 330d een auto die alles op zijn sloffen doet, zeker omdat de standaard achttraps automaat bliksemsnel is met het goede verzet kiezen. De sprint naar de 100 doet de 330d xDrive in 5,4 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

In Nederland zullen we de 330d wellicht niet vaak zien, en de andere diesels (318d met 150 pk/ 320d met 190 pk) ook niet. Gezien de belastingen op diesels zullen vooral de benzine versies in trek zijn: de instapper is de 184 pk sterke 320i, gevolgd door de 330e PHEV met 252 pk en de 258 pk/ 400 Nm sterke 330i. Vanaf eind 2019 volgt ook nog de M340i xDrive Touring 374 pk/500 Nm sterke zes-in-lijn. Met de M340i xDrive sedan mocht ik al een keer een rondje circuit doen en dat beviel wel aardig.

Het interieur en gadgets

Allerlei adaptieve systemen zorgen ervoor dat je zowel veilig als comfortabel je eindbestemming bereikt, wat dat betreft is BMW helemaal bij de tijd. Handige zaken specifiek voor de Touring zijn de aparte bergruimtes voor afdekking van de bagageruimte en bagagenet onder de laadvloer en de standaard dakrailing. Uniek, maar optioneel zijn de elektrisch neerklapbare achterbankleuning en automatisch omhoog komende anti-sliprails in de laadvloer. Voor bestuurder en passagiers is het interieur geen grote revolutie, dat went voor bestaande BMW rijders dus snel, maar verrassend is het allemaal niet. Er staat een navischerm op het dashboard en de bediening kan met de iDrive controller worden gedaan of via het touchscreen Veel van de materialen zijn wel nieuw, maar Audi doet dit dan nog steeds leuker.

Er is geen alternatief

Het lijstje van premium stations is niet echt kort, maar de A4, C-klasse en V60 sturen een stuk minder leuk dan de dreier Touring. Tenminste, zolang het niet de S4, RS4 of AMG versie is en zelfs dan. Jaguars XF Sportbrake lijkt er qua karakter op, maar is een maat groter, de Golf R station is weer een maatje kleiner. De andere lekker sturende opties zoals de Giulia en de XE zijn er niet als station. Fiscaal gezien heeft BMW nog 1-2 jaar last van de Tesla Model 3, maar ook dat is nogal een wazig sturende olietanker vergeleken bij de 3-serie. Wel jammer dat je er altijd de stoplichtsprint van verliest.

Conclusie en prijzen

Doemijdiemaardan. Dat gevoel had ik toen uit de 330d Touring stapte. Desnoods met de xDrive, er valt nog mee te leven. En nee ik heb er geen gekocht, maar de reden om dit gevoel met jullie te delen, is dat de 3-serie dit gevoel oproept. Dit is een auto waar petrolheads blijven van worden. De 330d xDrive Touring heeft in Nederland een behoorlijk fors prijskaartje (bedank daar Den Haag maar voor), de vanafprijs is € 69.952. De 330iA Introduction is dan wellicht een betere keuze, die is er tijdelijk vanaf € 50.742,-. Ook de 330i is een heerlijk sturende machine. Filmpje!