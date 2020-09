Hyundai legt uit hoe je zelf deze auto kunt bouwen - Autoblog.nl

Laat die handjes eens wapperen! Hyundai motiveert je om eens zélf een auto in elkaar te zetten.

Natuurlijk gaat het hier niet om een Kona, i20 of een i30. We hebben immers niet allemaal een productiefaciliteit thuis. In dit geval heeft de Zuid-Koreaanse autofabrikant iets anders verzonnen. Hyundai laat je zien hoe je deze zeepkist auto zelf kunt maken.

De zeepkist wagen is het werk van het Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC). De uitleg is door het merk gedeeld om je eens lekker aan het werk te zetten met vrienden of familie. Niet de middag doorbrengen op de PlayStation of met Netflix, maar een ouderwetse zeepkist maken.

De Hyundai Soapbox is een meter lang en volgens het automerk moet er ook een volwassene in het voertuig kunnen passen. Ga vervolgens naar kantoor met ‘je nieuwe Hyundai’ en je collega’s zullen honderd procent opkijken. En terecht. Er gaan zeker wat uurtjes zitten in het bouwen van deze Hyundai zeepkisten auto.

Hyundai is geen IKEA. Ze geven je misschien de instructie, maar je moet zelf aan de materialen zien te komen om de auto te kunnen maken. De autobouwer laat op foto’s zien hoe je auto eruit zou kunnen komen te zien. Ziet er best vet uit toch?