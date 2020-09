Stand na GP Toscane 2020 en 6 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

We hebben de stand na GP Toscane 2020 en zes dingen die ons opvielen voor. Helemaal gratis! Uiteraard op Autoblog!

De GP van Toscane was er eentje om in te lijsten. Natuurlijk, voor Max Verstappen was het wéér pech, maar voor de neutrale toeschouwer was er veel, heel veel te genieten. De knotsgekke openingsfase duurde meer dan een uur terwijl er nauwelijks een kilometer geracet was. Toch was het de moeite waard om te kijken. Kijk, zo kan het dus ook!

Dat er een tweede herstart aan zat te komen, leek in de lucht te hangen. Na een crash van Stroll mochten de overgebleven heren weer naar binnen. Het zorgde voor een onstuimige race die spannend was tot het einde (althans, als je nummer 1 en 2 even wegdenkt). Kortom, er is een hele hoop gebeurd. We hebben daarom de stand na de GP Toscane 2020 en alle punten die ons opvielen verwerkt in één artikel!

Albon staat op!

Natuurlijk, je moet veel geluk hebben en dat heeft Albon ook gehad. Het is een beetje een vreemde situatie met de Britse Thai. Op het moment dat de banden goed zijn, is hij zeer snel en kan hij zich meten met de de rest. Maar in kwalificaties, bij de starts en wanneer de banden niet naar zijn smaak zijn, kan ‘ie zich nog verbeteren. De snelheid is aanwezig bij de jongen, nu moet ‘ie snel vertrouwen tanken en doorpakken.

Bottas ‘mocht’ niet winnen

Volgens Hamilton was Bottas het snelste dit weekend. Dat is natuurlijk kolder, maar de twee waren dit weekend meer aan elkaar gewaagd dan normaal. Ook halverwege de race. Lewis verzocht zijn team om hem op een andere strategie te zetten dan Bottas. ‘Copy’. Wat doet Mercedes: ze halen Bottas eerder naar binnen en ‘toevallig’ krijgt Hamilton dezelfde banden als Bottas. Vervolgens mag Bottas geen kerbs rijden omdat ze bang zijn voor de banden. Natuurlijk zullen er een paar legitieme verklaringen voor zijn, maar Mercedes wil duidelijk geen Rosberg-era meer hebben.

Weer pech voor Verstappen

Max Verstappen kwam goed van zijn plaats, maar daarna ging het snel fout. Hij zakte terug in het veld, probeerde nog rustig aan te doen, maar werd helaas geraakt waardoor hij in het grind terechtkwam. Het is de derde DNF van Verstappen dit seizoen en dat is gewoonweg te veel als er serieuze titelaspiraties zijn. We kunnen wel zeggen dat Mercedes ‘te goed’ is, maar als de enige uitdager van de titel het zo vaak laat afweten, houdt het gewoon op. Voor de stand na de GP van Toscane 2020 maakt het voor Verstappen niet veel uit: zijn voorsprong op de rest is enorm en de achterstond op Mercedes is dat ook.

Mugello mag terugkomen

De voortekenen waren al goed, maar wat is Mugello een gave baan. Het is natuurlijk veel te ouderwets om deze baan buiten corona-tijd te gebruiken. Maar een oude baan met veel grind en gras werkt beter dan een lap asfalt waar een baantje is ingetekend of een Tilke-tempel.

Meer chaos

Dit is wel iets waar de Amerikanen beter in zijn: het creëren van chaos. Ze gooien net nog geen bananen op de het asfalt. Nu is de Formule 1 veel veiliger, maar een beetje extra ‘gevaar’ kan geen kwaad. Smallere banen, minder uitloopstroken: het zijn toch factoren waarmee een race een stuk attractiever wordt en de coureurs zich van elkaar kunnen onderscheiden.

Weer geen feest voor Ferrari

Natuurlijk had niemand bij Ferrari zich een illusie gemaakt dat hun jubileum gepaard zou gaan met goede resultaten. Maar als er zoveel mis gaat met zoveel (snellere) auto’s op de baan, dan wil je toch iets meer kunnen scoren. Helaas: Ferrari gaat op het moment door een diep, diep dal. Niet alleen voor de Ferrari fans erg vervelend, maar ook voor de sport.

Rijderskampioenschap

Wie had dat gedacht: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas breiden hun voorsprong uit. Verder zijn er nog wel en paar aardig mutaties. Ricciardo stijgt lekker de top 10 in terwijl Albon P5 in het klassement pakt. Pérez komt in de top 10 ten koste van Sainz. Ook lekker: Räikkönen heeft punten gehaald! Er zijn nu drie rijders die nog geen punten hebben gehaald dit jaar.

De stand in het rijderskampioenschap sinds de GP Toscane is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 190 2 Bottas Mercedes 135 3 Verstappen Red Bull 110 4 Norris McLaren 65 5 Albon Red Bull 63 6 Stroll Racing Point 57 7 Ricciardo Renault 53 8 Leclerc Ferrari 49 9 Perez Racing Point 44 10 Gasly Alpha Tauri 43 11 Sainz McLaren 41 12 Ocon Renault 30 13 Vettel Ferrari 17 14 Kvyat Alpha Tauri 10 15 Hülkenberg Racing Point 6 16 Räikkönen Alfa Romeo 2 17 Giovinazzi Alfa Romeo 2 18 Magnussen Haas 1 19 Latifi Williams 0 20 Russel Williams 0 21 Grosjean Haas 0

Constructeurskampioenschap:

Mercedes heeft de titel zo goed als binnen. Nu Ferrari en Red Bull allebei onder hun kunnen presteren en Mercedes in topvorm is, is er gewoon weg heel erg weinig dat kan voorkomen dat Mercedes weer uitloopt. De strijd om plaats 3 is wel interessant: McLaren, Racing Point en Renault doen vrij weinig voor elkaar onder op het moment. Helaas dat de onderste drie teams alledrie met een rode lantaarn rondrijden.

De stand in het constructeurskampioenschap sinds de GP Toscane is als volgt:

Positie Team Punten 1 Mercedes 325 2 Red Bull 173 3 McLaren 106 4 Racing Point 92 5 Renault 83 6 Ferrari 66 7 AlphaTauri 53 8 Alfa Romeo 4 9 Haas 1 10 Williams 0

Kwalificatieduel

In het kwalificatieduel gebeuren nog best aardige dingen. Want we zien dat coureurs zich terugvechten. Pérez neemt afstand van Stroll en Räikkönen van Giovinazzi. Verstappen is de enige die sneller is dan zijn teamgenoot. Grosjean en Magnussen houden elkaar nu ook iets meer in evenwicht.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel sinds de GP Toscane 2020

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (7) Bottas (2) Ferrari Leclerc (7) Vettel (2) Red Bull Verstappen (9) Albon (0) McLaren Sainz (5) Norris (4) Renault Renault (8) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (7) Kvyat (2) Racing Point Pérez (4) Stroll (3) Racing Point Hülkenberg (1) Stroll (1) Alfa Romeo Räikkönen (5) Giovinazzi (4) Haas Magnussen (5) Grosjean (4) Williams Russell (8) Latifi (1)

Snelste raceronde

Tot de herstart was het Albon die de snelste ronde in handen had. Uiteraard waren het de Mercedessen die aanspraak gingen maken op de nominatie en natuurlijk het felbegeerde puntje.

De onderlinge stand snelste raceronde na GP van Toscane is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste ronde Hamilton Mercedes 4 Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1 Bottas Mercedes 1 Ricciardo Renault 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

Dit is het probleem met de stemmingen die tijdens de race gehouden worden. Pas aan het einde van de race ging Albon voorbij aan Ricciardo. Op dat moment stond hij ver voor in de poll. Aan de andere kant: de goedlachse Australiër (die wij in de aanloop van de race nog even konden spreken) heeft geen fout gemaakt.

De onderlinge Driver of the Day stand na GP Toscane 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 2 Gasly Alpha Tauri 2 Albon Red Bull 1 Pérez Racing Point 1 Vettel Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1 Ricciardo Renault 1

Heeft de AB redactiede GP van Toscane 2020 goed voorspeld?

De winnaar aanwijzen was niet heel erg moeilijk. De nummer 3 wel. Niemand had Albon verwacht. Alle drie de Nederlandse redacteuren hadden gedacht dat de Nederlandse F1-inbreng de eer hoog ging houden en twee van hen dachten dat Sainz wederom op het podium zou komen te staan.

Onderlinge AB-redactie stand na GP Toscane 2020:

AB-redacteur Punten Michael 57 Wouter 55 Jaap 43

Deze races zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

27 september | GP van Rusland

11 oktober | GP van Eifel

25 oktober | GP van Portugal

1 november | GP van Emilio Romagna

15 november | GP van Turkije

29 november | GP van Bahrein

6 december | GP van Bahrein

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters worden verreden op 25 september om 10:00.