Let op welke emoji je gebruikt in gesprek met een autoverkoper 😬

Het kan je € 170.000 besparen.

Je weet dat je het goed voor elkaar hebt wanneer je een Ferrari van € 600.000 koopt en er casual over Whatsappt met de verkoper. Het overkwam een Duitser enkele jaren geleden. Helaas liet de Ferrari wat langer op zich wachten. De reactie van de Ferrari-koper, inclusief het gebruik van een bepaalde emoji (voor de boomers: een smiley), zorgde ervoor dat hij € 170.000 bespaarde.

Laten we bij het begin beginnen. Voor de aanschaf van een Ferrari SF90 Stradale betaalde de koper bijna € 60.000 aan als borg. De auto zou nog in 2021 geleverd worden. Via Whatsapp stuurt de verkoper: ”Helaas wordt de SF 90 Stradale uitgesteld naar de eerste helft van 2022.” De koper reageert: ”Oeps😬”. Hierna volgt een radiostilte tot april 2022.

Inmiddels begint de koper argwanend te worden. Logischerwijs stelt de koper de vraag waar zijn Ferrari blijft. De twee komen overeen: op 9 mei is de SF 90 klaar. Op 9 mei krijgt de koper een bericht van de verkoper: de accu’s van de SF90 zijn kapot. De levering moet alweer worden uitgesteld.

Laat maar zitten

Inmiddels heeft de koper er genoeg van. Hij heeft zwart op wit dat de Ferrari uiterlijk eind mei op zijn oprit staat. Op 1 juni is de Ferrari er nog niet en trekt de koper zich terug uit het contract. Daar wil de verkoper niet aan meewerken. De verkoper ziet een verkoop met winstmarge in rook opgaan en heeft bovendien al kosten gemaakt voor de aflevering van de Ferrari.

De zaak belandt bij de rechtbank. De koper wil zijn borg van bijna € 60.000 terug. Aan de andere kant wil de verkoper juist geld zien. Hij verwacht een schadevergoeding van € 110.000 omdat hij de Ferrari nu alleen nog maar met verlies kan verkopen.

In een eerste uitspraak beoordeelt de rechter dat de handelaar gelijk heeft, maar daar laat de koper het niet bij zitten. Hij gaat in beroep. Zodoende komt de zaak bij het Hooggerechtshof van München te liggen. De rechters bekijken het Whatsapp-gesprek en komen tot de conclusie dat de koper niet ingestemd heeft met de verlenging van de leverdatum.

Emoji helpt de koper tegen de autoverkoper

Door ”Oeps 😬” te sturen, heeft de koper nooit toestemming gegeven om de leverdatum op te schuiven. Het emoji-lexicon moet eraan te pas komen. De grimassende emoji staat volgens dit smileywoordenboek voor ongemak, nervositeit of zoiets dergelijk, maar mag de autoverkoper zeker niet als iets instemmends beschouwen. Ook het woord ‘oeps’ mag niet gezien worden als goedkeuring, maar eerder als blijk van verrassing.

Volgens de rechtbank heeft de koper met zijn ‘stappen’ slechts tot mei afstand gedaan van een uitstelperiode. Uit de rest van de chatgeschiedenis blijkt ook geen toestemming voor de verlengde leverdatum naar voren te komen. De rechtbank stelt daarom de koper in het gelijk. Hij krijgt zijn aanbetaling terug en hoeft de schadevergoeding niet te betalen.

Dus kinders, let goed op je taalgebruik via Whatsapp. Je kunt er flink geld mee verdienen.

Via: ADAC