Tesla gooit op een geniepige manier de Model Y in de uitverkoop

De komende tijd kun je in Nederland een lekkere korting krijgen op een Tesla Model Y.

Al ben je het er misschien niet mee eens: de Tesla Model Y van de huidige generatie is gedoemd om een klassieker te worden. Ga maar na: kinderen van nu groeien op met Model Y’s op iedere oprit in de straat. oe lang de eerste generatie Model Y’s prominent in het straatbeeld blijven, is moeilijk te voorspellen. Voor nu blijft het echter de bestverkochte auto van Nederland in de afgelopen jaren. Dat model gaat binnenkort met pensioen. Genoeg reden voor Tesla om de huidige Model Y in de uitverkoop te doen.

Want inderdaad: de Model Y zoals je hem nu kent, gaat verdwijnen uit de configurator. Tesla is druk bezig met de productie van de eerste gefacelifte versies van de Model Y. De grootste verandering is dan ook cosmetisch. Niet langer ziet de Model Y eruit als een verhoogde Model 3. Kijk je verder, dan zie je dat de specificaties waarschijnlijk wat lekkerder zijn. Volgens de Chinese meetmethode komt de Long Range AWD-versie 719 kilometer ver. De pre-facelift Long Range AWD komt volgens dezelfde meetmethode 508 kilometer ver.

Tesla Model Y in de uitverkoop

De huidige Model Y mag nu voor minder weg. Zo creëert Tesla wat ruimte in de opslag voor de gefacelifte auto’s. Een soortgelijke strategie zagen we ook al bij Volkswagen en MG. Het grote verschil tussen die acties en de uitverkoop bij Tesla is dat VW en MG een voordeeltje geven op nieuwe auto’s. Bij Tesla maak je geen kans op de korting als je een nieuwe Model Y gaat configureren.

De ‘Tesla-bonus’ zoals het merk de actie noemt, is alleen geldig voor Model Y’s uit de voorraad. Tevens doet de goedkoopste Model Y met achterwielaandrijving niet mee. Ook Model Y’s met het label ‘Certified Occasion’ komen niet in aanmerking voor de korting. En zo zijn er nog wat eisen. De auto moet vanaf 6 januari besteld zijn (dat moet wel lukken) en vóór 31 maart geleverd zijn. Haal je de levering niet? Dan krijg je geen korting. Ligt het aan Tesla dat de levering voor 31 maart niet gehaald wordt? Dat heb je ”mogelijk” nog recht op het voordeel wanneer de Model Y wel in het land is.

Zoveel korting krijg je op je Model Y

Veel mitsen en maren dus. Tesla zegt dat het merk de actie op ieder moment kan stoppen en dat je de Tesla-bonus niet kunt combineren met andere voordeeltjes. Voldoe je hier allemaal aan, dan kun je € 2.950 korting krijgen. Zou dit een eerbetoon zijn aan de overleden SEPP?

De goedkoopste Tesla Model Y die volstaat, is een Long Range RWD die na de korting nog € 46.400 kost. Deze auto was een demo-auto en zou nog maar 104 kilometer gereden hebben. Normaal betaal je voor een nieuwe Model Y € 49.990. Naast de Tesla-bonus zijn de voorraadmodellen ook wat afgeprijsd dankzij een aangepaste showroomprijs. Hieronder vind je de goedkoopste auto’s per versie die op dit moment online staan en de totale korting.

Model Prijs voorraad Huidige nieuwprijs Korting Long Range RWD € 46.400 € 49.990 € 3.590 Long Range AWD € 48.600 € 52.990 € 4.390 Performance AWD € 53.040 € 58.990 € 5.950

Foto: Tesla Model Y Performance Startech gespot door @vbarchetta via Autoblog Spots