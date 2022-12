Teambaas én technische baas vertrekken bij Williams

Heeft Ferrari een stoelendans onder de teambazen in gang gezet?

Het team van Williams krijgt volgend jaar niet alleen een nieuwe coureur, maar ook een nieuwe teambaas en een nieuwe technisch directeur. De beide heren die deze functies bekleden gaan namelijk het team verlaten. Dat maakte Williams zojuist bekend.

De vetrekkende teambaas is Jost Capito, die in 2020 Claire Williams opvolgde, toen het niet langer een familiebedrijf was. Voor de volledigheid moeten we erbij zeggen dat tussendoor Simon Roberts nog even de teambaas van Williams is geweest. Maar die is iedereen al lang weer vergeten.

Jost Capito was een ervaren rot, met een uitgebreid cv. Hij begon in de jaren ’80 bij de motorsportdivisie van BMW en stapte daarna over naar Porsche. Vervolgens heeft hij nog voor Sauber en Ford gewerkt, voordat hij bij Volkswagen de motorsportbaas werd. In 2016 is hij ook nog een jaartje de teambaas geweest van McLaren.

Naast teambaas Jost Capito zegt ook technisch directeur FX Demaison gedag. Zijn volledige naam is eigenlijk Francois-Xavier, maar dat is blijkbaar te moeilijk voor veel mensen. Daarom gaat hij als FX door het leven.

FX kan het blijkbaar uitstekend vinden met Jost, want de Fransman werkte eerder al met hem samen bij Volkswagen Motorsport. Waarschijnlijk gaan ze nu samen weer ergens anders aan de slag. Bij Sauber bijvoorbeeld…

Dat laatste zeggen we niet zomaar, want in de wandelgangen wordt Frederic Vasseur als opvolger van Binotto genoemd. Dat betekent dat ze bij Sauber (binnenkort Audi) weer een vacature hebben voor een nieuwe teambaas. Als Binotto nu bij Williams aan de slag gaat is de stoelendans compleet.