Let op! Zo word je belazerd bij parkeerautomaten

Fraudeurs hebben het op je parkeergeld gemunt.

Het is af en toe al best uitdagend om je auto zonder velgschade uit een parkeergarage te sturen. Maar er liggen nog meer gevaren op de loer bij het parkeren. Schijnbaar hebben oplichters een nieuwe manier gevonden om geld van je af te troggelen. Het gebeurde al eerder in Amsterdam en het Belgische Genk en afgelopen week waarschuwde ook de gemeente van Maastricht ervoor: een valse QR-code op parkeerautomaten.

Voor de fraude wordt met name het parkeerbedrijf EasyPark misbruikt. Wie de werking van een QR-codes begrijpt, snapt de truc. Je scant met de camera van je telefoon, de zwart-witte stippencode en er verschijnt een link naar een website waar je kunt betalen. In plaats van dat je de code scant van de parkeerbeheerder kom je terecht bij een nepwebsite.

Een voorbeeld van een valse QR-code op een parkeerautomaaat

Foto: Zuid-Limburg Bereikbaar

Als je de echte parkeerwebsite nog nooit hebt gezien, zou je zweren dat het een normale betaalwebsite is. Ook de link ziet er betrouwbaar uit. De website vraagt je om te betalen met je creditcard. Wanneer je je creditcardgegevens hebt ingevuld, geeft de website een foutmelding en daarbij het advies om de parkeerapp te downloaden. Intussen hebben de criminelen je bankgegevens te pakken en kunnen ze hun gang gaan met jouw creditcard.

Tips tegen valse QR-code bij parkeerautomaten

De nep-codes hebben ook al de oversteek gemaakt naar Duitsland. Daar adviseert het ADAC om alleen te betalen via een parkeerapp die je rechtstreeks vanuit de App Store hebt gedownload. De Duitse staatsrecherche zegt dat de stickers lastig van echte QR-codes te onderscheiden zijn. Het lettertype en de kleuren uit het EasyPark-logo zijn goed overgenomen. Mocht je er te laat achter komen dat je via een nep-code hebt betaald, blokkeer dan zo snel mogelijk je creditcard, doe aangifte en houd je rekeningtransacties in de gaten.

De beste tip is er nog een van het ADAC: betaal gewoon via de automaat met contant geld of met je pinpas. Dat blijft de veiligste manier. Dan voorkom je dat parkeren nog duurder wordt.

