Jaguar gaat zichzelf helemaal opnieuw uitvinden, te beginnen met een nieuw logo.

Te midden van onheilstijdingen wil Jaguar toch nog positief in het nieuws komen. Ze komen in 2026 met een nieuw model en dat moeten ze nu maximaal uit zien te melken. Volgende maand wordt de concept car onthuld en Jaguar deelde eerder al een teaser daarvan. En nu is er weer Jaguar-nieuws.

Jaguar gaat op een vrij rigoureuze manier met een schone lei beginnen, nadat ze praktisch al hun modellen geschrapt hebben. De EV krijgt een nieuwe designtaal en Jaguar presenteert nu ook een nieuwe merkidentiteit, zoals dat zo mooi heet.

Dat betekent dus: een nieuw logo voor Jaguar. Sterker nog: drie nieuwe logo’s. Het ronde logo met de jaguarkop is verdwenen. Het belangrijkste logo lijkt nu een ‘woordmerk’ te zijn. Dus de naam Jaguar uitgeschreven, in een nieuw lettertype.

Gelukkig is de iconische springende kat niet de nek omgedraaid. Die blijft behouden, maar spring nu wel de andere kant op. Dat is wel typerend voor de nieuwe weg die Jaguar inslaat. Dan is er ook nog een derde logo: een cirkel met een ‘j’ en een ‘r’.

Welk logo waar gebruikt gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. Wie weet zien we de springende kat weer terug op de achterkant en het ronde logo in de grille. Daarvoor moeten we nog even de concept car afwachten. Die wordt 2 december onthuld.

Bij het bezoeken van de Jaguar-website moesten we trouwens even dubbelchecken of we niet op de site van een of ander haute couture modemerk beland waren. Daar zie je namelijk geen auto’s meer, maar alleen een bont gezelschap aan modellen die geselecteerd zijn op diversiteit.

Op Instagram heeft Jaguar ook al haar berichten verwijderd en is nu alleen een filmpje te zien met deze modellen. Niet geheel verrassend valt deze woke campagne niet in goede aarde op social media.