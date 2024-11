Volvo-zustermerk presenteert nieuwe hypercar

Met deze hypercar kun je ook autonoom rijden. Want daarvoor koop je een sportwagen.

Volvo heeft tegenwoordig een hele hoop zustermerken, als onderdeel van de Geely-familie. Deze merken bouwen hoofdzakelijk SUV’s en cross-overs, wat natuurlijk niet heel spannend is. Lotus is het enige Geely-merk wat sportwagens bouwt. Daar komt nu echter verandering in.

Er is namelijk een ander Geely-merk wat nu een sportauto presenteert. Een echte hypercar zelfs, genaamd de Robo X. Deze auto komt van het merk Ji Yue. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar het merk bestaat ook nog maar sinds vorig jaar. Ji Yue is een samenwerking tussen Geely en Baidu.

Het is een beetje gek dat uitgerekend dit merk met een sportauto komt. Ji Yue legt namelijk sterk de nadruk op autonoom rijden en AI. Dat zijn geen zaken waarvoor je een sportwagen koopt.

De Chinezen zien dat echter anders: ook bij deze sportauto hebben ze veel aandacht besteed aan autonoom rijden en AI. Vandaar de naam Robo X. De auto heeft allerlei rijhulpsystemen voor zowel de straat als – geloof het of niet – het circuit.

We hadden het nog niet vermeld, maar het spreekt eigenlijk voor zich: de Robo X is elektrisch. Dus kan deze auto idioot snel sprinten: 0-60 mph (96 km/u) doet ‘ie in 1,9 seconden. Het is heel indrukwekkend, maar we zijn inmiddels een beetje murw geslagen met sprinttijden. De verdere prestaties zijn nog niet bekend.

Dan zullen het uiterlijk nog maar even behandelen. Volgens de CEO van Ji Yue is dit het beste design in de geschiedenis van de Chinese auto. Daarin heeft hij misschien nog wel gelijk ook, want eerlijk is eerlijk: de Robo X ziet er strak uit. Maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat deze AI-auto ook ontworpen is met AI, wat het design is allesbehalve origineel.

De Chinezen zijn heel snel met het op de markt brengen van nieuwe modellen, maar deze Robo X laat toch nog even op zich wachten. De auto moet pas in 2027 op de markt komen. Daarmee zijn ze waarschijnlijk toch nog eerder dan de Tesla Roadster.