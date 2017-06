‘Letty’ dreigt met vertrek uit Fast & Furious

Het is mogelijk dat we Michelle Rodriguez niet gaan zien in deel negen.

Michelle Rodriguez, de actrice die al jaren Letty vertolkt in de Fast & Furious franchise, heeft via sociale media laten weten dat ze op z’n zachtst gezegd niet tevreden is over Fast 8. Volgens de 38-jarige Rodriguez zijn vrouwen minder belangrijk dan mannen in dit laatste deel. De producers moeten wat haar betreft het nodige gaan veranderen voor het negende deel, anders laat ze zich niet casten.

Ze verwijt de makers dat deel acht een mannenbolwerk is. De actrice heeft hier een punt. In vorige delen bestond de hoofdcast uit meer vrouwen. Onder andere Gal Gadot, die het karakter Gisele Yashar speelde en Jordana Brewster, die voorheen kroop in de rol van Mia Toretto. In Fast 8 heeft qua vrouwen alleen Charlize Theron (Cipher) een rol met veel screentime. Ze speelt de rol van slechterik.

Aan de franchise lijkt maar geen einde te komen. Eerder bevestigde Vin Diesel al dat er nog twee delen komen van de filmreeks na Fast 8. Is het daarna dan eindelijk afgelopen? Nee, natuurlijk niet.