BMW snijdt in kosten: minder handbakken en motorvarianten

BMW maakt steeds vreemdere keuzes in de ogen van de klassieke petrolhead.

De pilletjes zijn nog steeds niet uitgewerkt bij de Duitse autofabrikant. Kregen autoliefhebbers eerst voorwielaandrijving en een maffe MPV door de kiezen, nu volgt er opnieuw een klap in het gezicht van de BMW-rijder van vroegâh.

Chef financiën bij BMW, Nicolas Peter, heeft gezegd dat er gesneden gaat worden in het gamma op het gebied van varianten en mogelijkheden. De Duitsers willen meer geld in ontwikkelingen stoppen. Ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden, elektrische auto’s en onderzoeken naar mogelijkheden om verbrandingsmotoren nog zuiniger te maken. Elektrische- en hybride modellen leveren nu nog minder op in vergelijking met benzine- en diesel BMW’s. Daarom moet er ergens geld worden bespaard.

Zo zullen er minder motorvarianten komen. “We hebben nu vier dieselvarianten voor de 5-serie (rijtest). Ik zou er niet op inzetten dat er vier dieselmotoren beschikbaar zijn in de volgende generatie 5-serie.”

Daarnaast zou BMW willen stoppen met het aanbieden van handgeschakelde 2-series voor diverse varianten in Amerika. Of dit op termijn ook in Europa gaat gebeuren met de 2er is niet bekend. In 2016 ging 5,5 procent van de omzet van BMW naar ontwikkelingen. De komende drie jaar komt dit tussen de 5,5 en de zes procent te liggen. (via Reuters)