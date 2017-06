6 snelle powerstations voor minder dan 20.000 euro

Voor de papa met haast en een budget.

Al moet de papa in kwestie wel wat geld achter de hand houden voor wat onderhoud. Sommige auto’s in dit lijstje kunnen namelijk dure garagerekeningen presenteren. With great power comes great responsibility zullen we maar zeggen.

Voor minder dan 20.000 euro tref je een divers aanbod op Marktplaats. Voor dit lijstje houden we één model per merk aan. Er zijn nu eenmaal veel Audi’s die onder deze criteria vallen. De station met het minste vermogen in dit lijstje heeft 325 pk. De gezinsbak met het meeste vermogen moet het stellen met maar liefst 432 pk. We beginnen met de voordeligste auto en eindigen met de duurste occasion.

Audi S6 Avant – 4.000 euro



De particuliere aanbieder wil van zijn 340 pk sterke Avant af. Slechts 4.000 euro voor de Audi uit 2000. De auto heeft niet bepaald stilgestaan. De station heeft 282.000 kilometer ervaring.

Mercedes C32 AMG Combi – 6.950



Deze AMG heeft een vergelijkbare kilometerstand. Op de foto’s ziet de Combi er nog fraai uit. De Mercedes is goed voor 354 trappelende paarden en stamt uit 2001. In vijf tellen zit je op de 100 en de top bedraagt 250 km/u.

Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI – 8.500 euro



Serieus geweld uit Amerika. Deze 300C komt uit 2007 en heeft een dikke achtpitter onder de kap. Komt met 340 pk prima vooruit. De station heeft ongeveer 164.000 km gedraaid en kan er dus nog wel even tegenaan.

BMW 545i Touring – 8.945 euro



Hoe anoniem wil je het hebben. De 545i met dik 211.000 gereden kilometers komt met een reformatorische look, maar is zeker niet zo saai als het kapsel van Kees van der Staaij. Onder de kap een 4.4 V8 die goed is voor 334 pk. Gaat in zes seconden naar 100 km/u en op papier moet je er 1 op 8,9 mee kunnen rijden.

Dodge Magnum SRT-8 – 18.500 euro



Dan een sprong van bijna 10.000 euro. De SRT-8 uitvoering van de Magnum heeft 433 pk en buldert het uit als je het gas intrapt. De auto heeft een stand van 107.052 kilometer. Peanuts dus.

Opel Insignia OPC Sports Tourer – 19.445 euro



Last but not least, deze witte Insignia OPC Sports Tourer. 325 pk uit een zescilinder. Mede door de aanwezige vierwielaandrijving is deze OPC geen sprintwonder. De Opel heeft 6,3 tellen nodig om naar de honderd te knallen. De Opel heeft 172.233 km gedraaid en komt uit 2010.