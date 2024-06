Levenslang geschorste teambaas keert terug bij Alpine

Deze teambaas kreeg een levenslange schorsing in de Formule 1 en keert nu toch terug, bij Alpine.

Autosportfederatie Fia schorste deze teambaas na de Grand-Prix van Singapore in 2008 levenslang. In die race veroorzaakte Renault-coureur Nelson Piquet jr. een safetycar situatie door opzettelijk zijn bolide te crashen.

Schandaal

Teamgenoot Fernando Alonso kon daardoor vanuit een kansloze positie weer bij de concurrentie komen en de leiding in de race nemen. Zo won hij de race. Eén van de grootste schandalen van de Formule 1, want die opzettelijke crash kwam uit de koker van teambaas Flavio Briatore volgens de FIA.

De Italiaan was nogal succesvol in de sport. Hij werd als teambaas bij Benetton wereldkampioen in 1994 en 1995 met Michael Schumacher en in 2005 en 2006 gaf hij leiding aan het team van Renault toen Fernando Alonso twee jaar achter elkaar het kampioenschap binnenhaalde.

Levenslange schorsing Formule 1

Flavio ging al jaren geleden in beroep en werd al in 2010 vrijgesproken voor zijn rol in de opzettelijke crash. Zo werd zijn levenslange schorsing van de Formule 1 dus een schorsing van twee jaar. Nu veertien jaar later keert hij op 74 jarige leeftijd dus terug in het Formule 1 circus bij team Alpine. Hetzelfde team als in 2008, al heeft het nu wel een andere naam.

Briatore gaat bij het team CEO Luca de Meo adviseren. De Italiaan op leeftijd mag talent gaan scouten, inzichten verschaffen in de rijdersmarkt en het team van strategisch advies voorzien. Een opzettelijke crash zal geen onderdeel uitmaken van de adviezen verwachten wij zo.