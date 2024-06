Familie Michael Schumacher verkoopt bezittingen om zorg te bekostigen

De zorg voor Michael Schumacher is geen goedkope aangelegenheid. Zodoende verkoopt de familie waardevolle bezittingen.

Ja het is natuurlijk een sneu verhaal, dat van Michael Schumacher. Een herinnering ook hoe grillig het leven kan zijn. Medio jaren ’90 waren Senna en Schumacher de absolute helden van de Formule 1. Senna de veteraan in de piek van zijn carrière. Schumacher het rap aanstormende megatalent. Zelfs alle andere F1 coureurs zullen wel eens gedacht hebben ‘wat als ik nu toch in die positie kon zijn’. Maar ja, Senna is 30 jaar geleden overleden en Schumacher begeeft zich nu al ruim tien jaar in een staat van laag bewustzijn. Niemand weet exact hoe het met de Rekordmeister gaat, maar helder is dat hij niet vrolijk rond dartelt.

Nu kan de medische wetenschap veel dezer dagen, soms ook bijna wonderlijke zaken, maar er kan helaas ook veel niet. Zo heeft Schumacher naar verluidt een team van experts uit alle windstreken in dienst om hem in zo goed mogelijke fysieke en mentale staat te houden. Maar ook dat heeft niet geleid tot een miraculeuze verrijzenis. Wel kost het veel geld. En dan ook echt een heleboel geld.

Nu was Schumi natuurlijk een onvervalste veelverdiener in de sport. Bij Ferrari ving hij naar verluidt destijds al 50 miljoen per jaar in zijn hoogtijdagen. Maar toch beginnen de kosten zich nu volgens La Repubblica dusdanig op te stapelen dat de familie Schumacher dingen moet verkopen om de rekeningen te betalen. Zo is de privéjet verkocht, een aantal horloges en ook vastgoed waaronder een kasteel in Noorwegen.

De medische rekeningen voor Der Michael bedragen kennelijk zo’n 7 miljoen Euro per jaar. Kennelijk komt er minder binnen dan dat eruit gaat, anders zouden deze verkopen niet nodig zijn. Onlangs kreeg men nog 200.000 Euro van de rechter omdat een sensatieblad een klasseloos fictief ‘interview’ had geplaatst. Maar in dit tempo van uitgaven is dat ook snel weg. De familie wil begrijpelijkerwijs echter het sprankje hoop houden dat er nog een keerpunt komt. Nog een extra reden dus om te hopen op wat medische doorbraken…