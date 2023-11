Schumacher naar Alpine

Yep, Mick Schumacher gaat weer rijden volgend jaar.

Niet waar hij zelf het liefste zou rijden, maar wel lekker lang! Hij wordt namelijk onderdeel van het World Endurance Racing team van Alpine.

Mick gaat plaatsnemen in de hypercar van het Franse team en meerijden in het FIA WEC kampioenschap. 8 Races en een proloog in Qatar staan er al op de WEC kalender voor 2024.

Op de socials kraait Mick natuurlijk dat hij verguld is om een plekje te hebben bemachtigd in dit team. Het is te hopen voor hem dat ze in 2024 mee kunnen met hun nieuwe Hypercar. Tot op heden draaide het team mee in de LMP2 klasse.

Het moet gezegd worden, de auto ziet er goed uit. Maar dat dacht George Russell ook toen hij zijn 2023 Mercedes voor het eerst zag.

Mick gaat die Endurance races natuurlijk niet in zijn eentje rijden, sterker nog, Alpine zet 2 auto’s in tijdens het 2024 seizoen. De eerste auto zal bemand worden door Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere en Charles Milesi.

Mick zal vergezeld worden in auto 2 door Paul-Loup Chatin en Oostenrijker Ferdinand Habsburg.

Je zou bijna vergeten dat Mick voordat hij op een zijspoor raakte in de F1 ook wel eens iets gewonnen heeft. Hij won in F4, hij won de 2018 European F3 titel, waarna hij 2 jaar later het Formula 2 kampioenschap won. In de F1 had hij niet alleen te maken dagelijks met de kritiek van Gunther Steiner, hij reed ook nog in de auto van het Haas F1 Team in 2021 en 2022.

De livery van de Alpine Hypercar wordt getoond op 7 februari 2024. Dus daarop is het nog even wachten.

Nog steeds reserve coureur F1?

Of hij in 2023 nog steeds de eerste test- reservecoureur zal blijven bij het F1 Mercedes team, daar wordt vandaag niet over gesproken vanzelfsprekend. Vandaag is het feest voor de Duitse Schumacher fanclub, want Mick gaat weer rijden.