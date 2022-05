Lewis Hamilton gebruikt GP Miami voor gewaagd statement

Lewis Hamilton is het niet eens met een nieuwe regel en arriveerde bij de GP van Miami met een lekker rebels statement.

Het is nog niet het seizoen voor Lewis Hamilton. Na een min of meer in de schoot geworpen derde plek in in de seizoensopener viel de auto van de zevenvoudige wereldkampioen tegen en werd ‘ie tijdens de Italiaanse GP twee weken geleden op zijn ronde gezet door Verstappen. Auw. Wat ook niet mee zit is dat nieuwe regels op de paddock ervoor zorgen dat Hamilton, en eigenlijk alleen Hamilton, zich moet aanpassen. Dat zit hem ook niet lekker.

Sieraden

Het gaat dan om de regels dat je je eigen kloffie moet inruilen voor generieke kledij van je team en dat alle sieraden af moeten. Dat laatste is al een tijdje een regel maar gaat vanaf de GP van Miami strenger gecontroleerd worden. Hamilton kennen we van de vele blinkende sieraden maar ook piercings die hij niet zo maar af kan doen. Hij vindt de regels daarom een beetje belachelijk en maakt een statement tegen die regels.

Hamilton maakt statement

Lewis Hamilton beweegt zich namelijk over de paddock met nog meer sieraden dan normaal. Eigenlijk tot aan het belachelijke aan toe: om elke vinger een ring, meerdere gouden en zilveren kettingen en maar liefst drie horloges. Overigens arriveerde hij ook weer geheel in stijl in designerkleding, maar in de persconferenties was wel een Mercedes-shirtje te zien.

You got the time, Lewis? 😉✨✨ pic.twitter.com/7EazbIXfdk — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 6, 2022

Gesprekken met FIA

Lewis Hamilton wil met zijn statement ervoor zorgen dat de FIA nog eens na gaat denken. Ook wil hij over de regels in gesprek met FIA-baas Mohammed Ben Sulayem. Hij vindt de regels ‘onnodig’. “Na 16 jaar is dit nog nooit een issue geweest, en nu ineens wel. Volgens mij zijn er grotere problemen.” Bovendien doet Hamilton zijn sieraden in de auto altijd netjes af, behalve twee piercings die niet uit kunnen. “Als ik daarom tegen wordt gehouden, dan zij het zo. We hebben een reservecoureur en we zitten in een toffe stad, dus wij (ik en het team) redden ons wel. (via De Telegraaf)