Welke van de zes generaties BMW M5 is jouw favoriet?

Zeg je sportsedan, dan zeg je waarschijnlijk BMW M5. Na zes generaties en een zevende die wellicht gedag zegt tegen het traditionele recept: welke van de generaties BMW M5 zou jij willen?

De aankomende BMW M5 gaat een beetje goed nieuws en een beetje slecht nieuws worden. Het goede nieuws is in ieder geval dat hij zo dik mogelijk moet blijven en met – naar verwachting – nog steeds een aardig dikke motor een flinke bak pk neer moet zetten. Het slechte nieuws is dat de nieuwe M5 dit zou bereiken met een hybride unit. De petrolhead huilt. Want als pure, heerlijk dikke, rauwe sportsedan is de BMW M5 al zes generaties dé auto voor jou. Tenminste, op papier.

BMW M5 generaties

Wij vonden het in ieder geval eens tijd om de balans op te maken. Zes generaties BMW M5 met allemaal wel iets als sterke kant. Wij nemen de generaties even door en we houden je vooral niet tegen om je favoriet te kiezen.

BMW M5 E28 (1985)

Het prille begin is de E28-generatie die vanaf 1985 werd aangeboden. De E28 deed eigenlijk meteen wat de BMW M5 zo lang leuk heeft gemaakt. Je moet namelijk – helemaal als leek – aardig je best doen om te zien wat er nou zo ‘M’ was aan de auto. Dat terwijl er onder de subtiele carrosserie een breed scala aan M-engineering schuil ging. Denk aan een voor toen ongekend dikke 3.5 liter grote zes-in-lijn geleend uit de M1, die in de M5 286 pk leverde (motorcode M88/3 of S38 in de VS vanaf 1986). Als subtiele zakensedan die een sportauto probeerde te zijn was dit een mooie intro voor bijna 40 jaar BMW M5.

BMW M5 E34 (1988)

De BMW 5 Serie (E34) borduurde eigenlijk voort op de E28. Wederom de S38 zes-in-lijn (die eerst groeide naar 3.6 liter (S38B36) en later naar 3.8 (S38B38)) die eerst 315 en later 340 pk leverde. Uiteraard toen nog niet met turbo’s: gewoon keiharde kracht door cilinderinhoud toe te voegen. Het leverde voor de M5 toen al flinke cijfers op: 0 naar 100 in 6,3 seconden (en een zeer respectabele 5,9 seconden vanaf de update in 1991). De E34 was elektronisch gelimiteerd op 250 km/u, vanwege het inmiddels zeer bekende herenakkoord tussen Duitse autofabrikanten.

Touring

BMW M en Touring is geen combinatie die we vaak zien. De allereerste BMW M5 Touring was van de E34-generatie. Dit was tevens de eerste Touring die BMW M ooit heeft gemaakt. Het blijft raar dat BMW dit recept nooit heeft doorgezet: Audi en Mercedes hebben succesverhalen gehad met snelle stationwagons. De E34 Touring was zeer zeldzaam: er zijn 891 stuks gebouwd.

BMW M5 E39 (1998)

Eén van de generaties BMW M5 waarvan we verwachten dat hij hoog op de droomlijst staat: de E39. Indirect was dit de auto die de pk-oorlog aanzwengelde. BMW voegde namelijk aardig wat geweld toe aan de E39 M5. De auto kreeg namelijk de enorm dikke S62B50 V8 mee, wederom nog zonder turbo’s. Hij leverde 400 pk en 500 Nm.

Nou was ook bij de E39 vanwege dat herenakkoord de koek altijd op bij 250 km/u, maar de acceleratietijd daalde wel naar 5,3 seconden naar de 100. Naast natuurlijk de heerlijke soundtrack van een achtcilinder. Het zorgde ervoor dat Mercedes en Audi met hun E AMG en RS6 ook een stukje van de taart wilde en zo moest elke generatie weer dat kleine stukje krachtiger worden.

BMW M5 E60/E61 (2004)

Daarom moest BMW alle zeilen bijzetten met de opvolger van de E39 en dat werd de E60. Een controversiële auto om een paar redenen, maar één ding was bepaald niet controversieel. Dat was de blubberdikke S85B50 V10 die voorin lag. Soundtrack en brute kracht (507 pk) maakte BMW M5 van de E60-generatie een aardig dik ding. Waar men niet zo over te spreken was: het nieuwe Bangle-ontwerp en de gecompliceerde techniek. Dankzij het toen gloednieuwe iDrive en de eveneens nog niet ingeburgerde SMG-automaat, werd de E60 ontvangen als té futuristisch. Bovendien blijkt het bijhouden van een E60 niet bepaald een makkelijke klus heden ten dage.

Touring

Wat er wel kwam bij deze generatie BMW M5: een Touring (E61). Zelfde motor, maar dan met meer kofferruimte. Klinkt logisch, want ook Audi en Mercedes bieden hun concurrenten aan als sedan en stationwagon. Voor BMW bleef het echter weer bij een voorzichtig aantal verkochte E61’s en de stationwagon verdween ook weer bij de opvolger.

BMW M5 F10 (2011)

Daarom ging BMW weer een beetje terug naar het basisrecept voor de M5 F10. Een iets rustiger ontwerp, enkel sedans en weer twee cilinders minder. Dat klinkt als een downgrade, maar de F10 was de eerste van de generaties BMW M5 die ondersteuning van turbo’s kreeg. De inmiddels welbekende ’twin-scroll’ turbo’s zorgen ervoor dat de S63B44 een aardig dikke 560 pk leverde of zelfs 575 pk als je de nóg iets dikkere Competition bestelde. Ook de acceleratietijden daalde naar een inmiddels toch aardig lage 4,2 seconden.

BMW M5 F90 (2018)

Dan komen we terecht bij de huidige generatie. Wederom is het een soort evolutie van het oude recept, want ook hier werd weer dezelfde motor gebruikt als de voorganger (uiteraard wel met upgrades). In dit geval goed voor 600 pk of 625 pk in de Competition. Sprinten ging ook sneller dan ooit dankzij de toevoeging van xDrive vierwielaandrijving: 3,3 seconden in de snelste versie. Ook kreeg de BMW M5 bij deze generatie voor het eerst een ‘CS’ versie, die aardig snelle supercars kan bijbenen en vaak inhalen.

Kies maar

Leuk, alle generaties BMW M5, maar welke is de beste? Dat mag je uiteraard hieronder laten weten. Zoals gezegd is er over elke generatie wel wat te zeggen, al kunnen we snel een paar publieksfavorieten aanwijzen. We horen het in ieder geval graag!

