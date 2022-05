‘Justin Bieber mag nooit meer een Ferrari kopen’

Wat hebben Justin Bieber, Nicolas Cage en Kim Kardashian gemeen? Ze staan allemaal op de zwarte lijst van Ferrari.

Ferrari is een van de meest geliefde automerken, maar dat is niet omdat het zo’n sympathiek merk is. Het succes is Ferrari naar het hoofd gestegen en daarom zijn ze buitengewoon arrogant geworden. En omdat ze hun auto’s toch wel verkocht krijgen hoeven ze hun klanten niet te vriend te houden. Zelfs niet als het een celebrity is.

Daar komt ook Justin Bieber achter. Hij is naar verluidt uit de gratie gevallen bij Ferrari. Volgens de Italiaanse krant ‘Il Giornale’ is hij door Ferrari op de zwarte lijst gezet. Dat betekent dat hij geen Ferrari meer mag kopen.

Wat voor zonden heeft Justin Bieber dan begaan? Nou, hij heeft zijn Ferrari 458 Italia laten aanpakken door West Coast Customs. De popidool heeft zijn auto matblauw laten wrappen en laten voorzien van een Liberty Walk-bodykit. Maar het ergste is nog: hij heeft ook de logo’s aan laten passen. Het logo op het stuur is bijvoorbeeld blauw gemaakt. Dat is natuurlijk je reinste heiligschennis.

Justin Bieber heeft nog meer dingen gedaan die Ferrari niet gunstig stemden. Zo heeft hij zijn 458 ‘verwaarloosd’ door de auto twee weken op een parkeerplaats van een club te laten staan. Tot overmaat van ramp heeft hij de auto ook nog geveild. Daar houdt Ferrari ook niet van.

Wat nu precies het grootste probleem was voor Ferrari is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk zat het ‘m vooral in het logo. DJ Deadmau5 kreeg ook al eens advocaat op zich af nadat hij de logo’s van zijn ‘Purrari’ 458 had aangepast.

Blijkbaar is Justin Bieber nu dus op de zwarte lijst beland en mag hij nooit en te nimmer meer een Ferrari kopen. Gelukkig staan er nog genoeg mooie tweedehands Ferrari’s te koop. En als je de auto toch gaat wrappen maakt de uitvoering ook niet uit.

Justin Bieber is trouwens niet de eerste celebrity die door Ferrari genadeloos op de zwarte lijst is gezet. Naar verluidt staan op diezelfde zwarte lijst ook namen als Nicolas Cage, Kim Kardashian en 50 Cent.

Foto’s: Barret-Jackson