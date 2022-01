Lewis Hamilton geeft teken van leven

Eindelijk! Een teken van leven nu Lewis Hamilton en SkySports gaan samenwerken. Alleen niet op zijn social media-kanalen.

Kennen jullie Albert Grossman nog? Dat was destijds de manager van (onder andere) Bob Dylan in de jaren ’60. Deze man wist altijd de beste deals voor de toen nog jonge Folk-Rock artiest te regelen. Zijn tactiek om te overtuigen was niet schreeuwen of argumenten aandragen, maar stilte. Van die lange, gênante en ongemakkelijke stiltes. Probeer het maar eens.

Het lijkt er een beetje op of Lewis Hamilton ook deze tactiek toepast. Want wederom, ja, we hebben het wéér of Lewis Hamilton die alsnog niets van zich laat horen. In sommige situaties is dat begrijpelijk en wellicht zelfs goed. Zoals het ernaar uitziet is de FIA er wel een beetje gevoelig voor en gaan ze hoogstwaarschijnlijk ingrijpende maatregelen treffen in plaats van het ‘laten overwaaien’.

Lewis Hamilton en SkySports

Maar de stilte van Hamilton heeft ook zijn nadelen. Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat Lewis Hamilton gaat samenwerken met SkySports. Dat is de ViaPlay van Nederland, als het ware. Zij zenden de Formule 1-races uit en de vele fragmenten die je voorbij ziet komen met die hysterische Brit op de speaker (David Croft) komt bij hen vandaan.

De samenwerking is echter voor een onderwerp buiten de F1-wereld. Het gaat namelijk om Mission 44. Dat meldt SkySports. Mission 44 is een initiatief van Lewis Hamilton om inclusiviteit op scholen te bevorderen.

Daad bij het woord

Lewis Hamilton had destijds op school niet de tijd van zijn leven en werd naar eigen zeggen op oneerlijke wijze buitengesloten. Dat heeft veel stress en boosheid veroorzaakt. Nu hij in de positie is om er wat aan te doen, voegt hij de daad bij het woord.

Dit is een geweldig initiatief. Helaas kan dit initiatief op dit moment niet meeliften op de ‘media-hype’ waarmee het normaal gepaard gaat. Vergeet niet dat Lewis Hamilton dermate groot is dat hij de sport overstijgt. Nog altijd is er geen bericht gedeeld via zijn social media-kanalen met miljoenen volgers. Daarom doen we het even op deze wijze. Om met @jaapiyo te spreken, waarvan akte.