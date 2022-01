Zóveel EV’s rijden er nu rond in Nederland

Het aantal EV’s in Nederland is lekker aan het stijgen. Dat weten we allemaal. Maar hoeveel EV’s rijden er nu echt rond in ons koude kikkerlandje?

De elektrische auto is al lang niet meer een nieuw fenomeen in Nederland. Mede dankzij een paar flinke successen van onder andere de Tesla (Model 3), Jaguar (I-Pace), Volkswagen (ID.4) en Kia (e-Niro) zien we ze tegenwoordig overal.

Afgelopen jaar zijn er weer een recordaantal elektrische auto’s verkocht. Dat meldt de Bovag aan BNR. In 2021 kwamen er 64.000 nieuwe elektrische auto’s naar ons landje toe. Daarmee staat de teller nu op 250.00 EV’s in Nederland. Dat is een flink aantal dat nog hard aan het groeien is.

Waarom zoveel EV’s in Nederland?

De reden voor zoveel EV’s in ons land is meervoudig. En nee, het is niet alleen maar een lage bijtelling, alhoewel de financiële prikkels absoluut stimulerend werken. Ten eerste is er meer keuze uit elektrische auto’s, ook in de lagere klassen. Daarnaast zijn er telkens meer laadmogelijkheden onderweg, thuis en op het werk. Ook komen EV’s telkens verder op een accu én is deze sneller volgeladen.

De waterstofauto heeft het vooralsnog zwaar. Daarvan zijn er afgelopen jaar slechts 542 van verkocht. Er zijn maar twee waterstofauto’s (de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo) die erg prijzig zijn. Dat niet alleen, je zit ook met zeer beperkte laadmogelijkheden. Waarom Hyundai en Toyota beiden Tesla niet nadoen en hydrogen-supercharge-netwerken maken is ons een raadsel, overigens. Ome Elon heeft het al eens voorgedaan!

Diesel in de min

De hybride is ook populair in Nederland. Daarvan rijden er nu zo’n half miljoen van rond. Of men onderscheid maakt tussen plug-in hybrides of conventionele hybrides is niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de diesel minder en minder gewild is.

Het totale aantal auto’s met zelfontbrander daalde in Nederland voor het eerst onder het miljoen. Daarmee zit de diesel weer op het niveau van 2003. Gezien het feit dat diesels zwaarder belast worden (meer BPM én hogere MRB) en er telkens minder worden aangeboden, gaan we ervan uit dat die daling nog wel even doorzet.

