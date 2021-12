Sky misbruikt crashbeelden Max Verstappen, Red Bull furieus

Sky Sports gebruikt beelden van dé crash om iedereen een vrolijk kerstfeest te wensen. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

In een seizoen vol controverse en spektakel was het meest besproken moment toch wel de aanvaring op Silverstone. Dit blijft een buitengewoon gevoelig punt voor de hartstochtelijke Max Verstappen-fans. Dat maakt het spotje dat Sky uitzond des te opmerkelijker.

Wat heeft Sky dan gedaan? Ze hebben wel heel opmerkelijke kerstgroet uitgezonden. Daar is namelijk te zien hoe Max Verstappen met 51G de bandenstapel in knalt, gevolgd door de tekst ‘Merry Christmas’. En dit is niet de kerstgroet van de Lewis Hamilton-fanclub, maar van Sky Sports. Kijk zelf maar:

Nu kan het zijn dat dit fragment een beetje uit zijn context is gerukt en dat dit een compilatie was van spraakmakende momenten. Dat neemt niet weg dat de crash van Max direct gevolgd wordt door Merry Christmas. Bij Sky Sports lijken ze toch een wat eigenaardige opvatting te hebben van de kerstgedachte.

Iemand deelde het fragment op Twitter, wat meteen ontplofte. In een uur tijd werd het fragment 300.000 keer bekeken. Red Bull heeft ook op het spotje gereageerd tegenover De Telegraaf en zegt “extreem teleurgesteld” te zijn. Dat er beelden worden gebruikt van een crash waarbij iemand in het ziekenhuis belandde vinden ze echt niet kunnen. Nu is dat laatste wat overdreven, want Max moest alleen even ter controle naar het ziekenhuis. Verder heeft Red Bull wel een punt.

De woordvoerder voegt er nog aan toe dat dit van “heel slechte smaak” getuigt. Bij Sky zijn ze waarschijnlijk ook wel geschrokken, want ze hebben meteen toegezegd dat het filmpje offline wordt gehaald. Het kwaad is echter al geschiedt: dit zorgt ervoor dat de gemoederen onder de fans weer hoog oplopen.