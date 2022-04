Lewis Hamilton was liever MotoGP-coureur geworden

De F1 zijn eigenlijk hele snelle auto’s met zijwieltjes. MotoGP-coureur zijn is veel spannender en stiekem de droom van Lewis Hamilton.

Helemaal zonder gevaar is de Formule 1 niet, maar door allerlei maatregelen is de koning van autosport enorm veilig geworden. Een tak van sport waar nog wel regelmatig botten worden gebroken is de MotoGP. Lewis Hamilton had dat ook wel zien zitten, niet het gedeelde van botten breken, maar rijden in de MotoGP.

Dat zegt de zevenvoudig Formule 1-kampioen in gesprek met sponsor IWC. Het onderwerp kwam ter sprake omdat ook Valentino Rossi aanwezig was bij het interview. Niet zo gek, want het horlogemerk sponsort de Italiaan. Misschien kunnen Lewis en Valentino ruilen. Rossi heeft immers al de overstap gemaakt naar de autosport. Nu nog Lewis competitief op een tweewieler zetten.

Hamilton heeft in het verleden al eens getest op een motorfiets. In het interview komt naar voren dat Lewis Hamilton wat hem betreft in de MotoGP zou rijden als ingeslagen carrière. Zijn vader zou daar echter een stokje voor gestoken hebben. In plaats van racen op twee wielen werd het racen met vier wielen. De rest is geschiedenis.

In zijn eigen tijd is Lewis Hamilton toch regelmatig te bespeuren op een motorfiets. De Brit heeft een superbike en gebruikt deze motorfiets voor het rijden van trackdays. Dus wie weet. Mocht Lewis Hamilton ooit verveelt raken in de F1 kan hij het altijd nog een keer uitproberen in de MotoGP. Eens kijken of hij echt zo’n held is!