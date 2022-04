8 miljoen verkeersboetes in 2021, voor welke overtredingen?

Zou het een record zijn? Het CJIB had het er maar druk mee in 2021, toen er meer dan 8 miljoen verkeersboetes op de post moesten worden gedaan.

Misschien heb jij ook nog één of meerdere boetes moeten incasseren in 2021. Gefeliciteerd, je bent niet alleen. Op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) blijkt dat er vorig jaar 8.024.118 verkeersovertredingen zijn geconstateerd, resulterend in een boete.

Dat is een stijging ten opzichte van 2020, toen er 7.779.461 verkeersboetes werden opgelegd. ‘Populaire’ overtredingen zijn te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen.

Het is niet zo dat we met z’n allen de regels meer zijn gaan negeren. De politie is in 2021 juist meer gaan controleren, onder andere met nieuwe handhavingsmiddelen tegen handheld bellen. Het is een plausibele verklaring voor de stijging in het aantal uitgeschreven boetes.

Bovendien was 2020 het jaar van lockdowns en andere maatregelen. De oproep van het kabinet was destijds om zoveel mogelijk thuis te blijven. Terwijl 2021 een milder jaar was qua maatregelen in vergelijking met 2020. Het is afwachten wat 2022 gaat brengen.

Mens vs. machine

Veruit de meeste boetes worden uitgeschreven door apparatuur en niet door agenten zelf. Denk aan flitspalen, mobiele flitsers enzovoort. Van de ruim 8 miljoen boetes zijn er slechts 499.375 uitgeschreven door een agent na een staandehouding. Dat is zelfs een daling ten opzichte van 2020, toen werden er nog 556.304 boetes uitgeschreven op deze manier.

Te hard rijden

Van de 8.024.118 verkeersovertredingen in 2021 waren er 6.641.936 voor te hard rijden. Daarvan zijn er 2,8 miljoen gesnapt door een flitskast en 1,5 miljoen door een mobiele radar. Ook letten veel mensen nog steeds niet op met trajectcontroles. In 2021 werden er 2.103.772 boetes uitgeschreven aan automobilisten die te hard reden tijdens een trajectcontrole.

Verkeersboetes 2021: het boetebedrag

En dan is er nog het het gemiddelde boetebedrag. Kwam in 2021 uit op 81,15 euro. Een kleine daling ten opzichte van 2020, toen het gemiddelde boetebedrag nog 81,38 euro was.

De Rijksoverheid heeft ook paraat wat het gemiddelde boetebedrag was voor een snelheidsovertreding in 2021. Dat was 63,60 euro, in 2020 was dit nog 64,19 euro.

Buitenlanders

Ook gasten in Nederland hebben te maken met verkeersboetes. Van die ruim 8 miljoen boetes kregen er 784.421 een extra postzegel op de envelop. Deze hadden een bestemming buiten Nederland. Dat is een daling ten opzichte van 2020, toen 870.695 buitenlanders in Nederland een boete kregen.

De verklaring is eenvoudig. Door de lockdowns in ook de landen om ons heen was er minder internationaal verkeer op de Nederlandse wegen.