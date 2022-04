Lewis Hamilton KEIHARD aangepakt door wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding komt namelijk met een nieuwe regel en die lijkt speciaal in het leven te zijn geroepen voor Lewis Hamilton.

Om een grote naam te worden in de Formule 1 hoef je heus niet alleen races en kampioenschappen te winnen hoor. Er zijn veel meer manieren om je stempel voor eeuwig op de sport te drukken. Namelijk als er speciaal voor jou regels in het leven worden geroepen.

Max Verstappen bijvoorbeeld kreeg een regel officieus naar hem vernoemd. Omdat Max graag bewoog tijdens het remmen en daar enorm goed mee verdedigde, werd die manoeuvre verboden. De zogenaamde ‘Verstappen Regel’. En nu is er een regel in het leven geroepen die enkel en alleen gemaakt te zijn voor Lewis Hamilton.

Geen piercings en sieraden op de baan

Het is namelijk vanaf dit weekend niet meer toegestaan om met piercing of sieraden op, in en aan je lijf de baan op te gaan. En als we even snel nagaan, de enige die dat in het recente verleden wél deed, was Sir Lewis Hamilton. Die droeg graag een neuspiercing onder zijn helm. Maar dat mag dus niet meer.

Naast die neuspiercing mogen er ook geen horloges, kettingen, ringen en andere verfraaiingen gedragen worden. En om nou te voorkomen dat boefje Lewis wel met zijn neusringetje gaat racen, er zal speciaal op gecontroleerd worden door medewerkers van de FIA.

Boete voor het wel dragen van sieraden

Mocht Hamilton -of iemand anders, vooruit- betrapt worden, dan volgt een sanctie wegens het niet opvolgen van de sportregels. En daar staat meestal een geldboete op. En al kan Lewis best een boetetje of 15.000 betalen, het gaat natuurlijk ook om het idee.

Waarom de wedstrijdleider van dienst, Niels Wittich deze maatregel ineens voorafgaand aan de Grand Prix van Australië heeft ingevoerd, is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Dus we weten ook niet of hij iets heeft tegen Lewis Hamilton, gezien het feit dat hij eigenlijk alleen hem heeft aangepakt.

Het zou natuurlijk kunnen dat Wittich aan de Australische landgenoten van de ontslagen Michael Masi wil laten zien dat ook hij rare beslissingen kan nemen.

Maar zeker zullen we dat helaas nooit weten…

Via GP33.nl