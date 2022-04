Autoblog Foto van de Maand – Maart 2022

Weinig felle kleuren in deze editie van de Autoblog Foto van de Maand, maar de foto’s zijn er niet minder om.

Maart heeft gelukkig niet de hele maand zijn staart geroerd, dus we hebben al heerlijk lenteweer gehad. De fotografen hadden dus alle gelegenheid om met auto’s op pad te gaan en fraaie plaatjes te schieten. We zien zelfs al cabrio’s de revue passeren. Uiteraard selecteren we ook deze maand weer de beste foto, op basis van steekhoudende argumenten. De winnaar wordt beloond met een KameraExpress-bon ter waarde van €100.

Naast vast jurylid Eric van Vuuren mag ook deze maand @daviddewijnphotography zijn zegje doen over de inzendingen. Dat is een privilege dat verbonden is aan het winnen van de Foto van de Maand. David sleepte vorige maand de winst in de wacht met een strakke plaat van een gifgroene Cayman GT4. Maar genoeg over de vorige editie, we gaan door naar de top drie van de maand maart.

Een Volkswagen Golf bij een zandafgraving. Dat klinkt misschien niet direct spannend, maar toch kan dit een mooi plaatje opleveren, zo laat @leroyk12 zien. Het is ook niet zomaar een Golf, maar een Golf 6 GTI.

Eric: “Mooi gebruik van het licht op de grond om je oog naar de sportieve Golf te trekken. Ook al keur ik vaak juist foto’s af omdat het onderwerp in het midden staat, werkt het nu juist perfect. De blauwe container is voor mijn smaak iets te heftig aanwezig maar verder perfect gefotografeerd met zoveel tegenlicht!”

Machiel: “De achtergrond is wat rommelig, maar de auto staat toch letterlijk en figuurlijk in het middelpunt. Dat is mede te danken aan de diverse diagonale lijnen die allemaal bij de auto uitkomen, die ook mooi is gepositioneerd. Ik vind alleen de reflecties op de zijkant een beetje storend. Maar dat is een kleinigheidje .”

David: “Er is leuk gespeeld met de lichtval en zo trekken de schaduwen en het licht op de voorgrond je ogen mooi naar de auto toe.”

Op de tweede plaats een auto van een heel ander kaliber: een Ferrari 812, prachtig vastgelegd door @louwmedia in Rotterdam. Alhoewel Eric daardoor misschien niet 100% objectief is…

Eric: “Als Rotterdammert kan ik deze plaat natuurlijk niet aan de top 3 voorbij laten gaan. Al moet ik wel gelijk erbij zeggen dat de foto hopelijk op een verantwoorde manier geschoten is en we nu niet met z’n allen uit de kofferbak gaan hangen op de Erasmusbrug. Ome agent kan je hier een fijne bekeuring voor geven (ik kan het weten) omdat het wettelijk “geen zitplaats” betreft. Los daarvan: heerlijk licht en beweging in de gehele foto, jammer van de twee bumperklevers op de Ferrari, maar daar kan je op zo’n locatie helaas weinig aan doen.”

David: “Een klassiek ‘combo shot’ met zomers tintje. Knap om op deze drukke plek alleen de drie hoofdrolspelers in beeld te krijgen die speels gepositioneerd zijn.”

Machiel: “Een prachtige setting, fraaie lichtval en precies de juiste hoeveelheid beweging. Kortom: een erg geslaagd rolling shot. De scheve horizon voegt nog mooi wat extra dynamiek toe aan het geheel.”

De jury was er niet helemaal over uit of de auto’s op de achtergrond nu bumperklevers of hoofdrolspelers waren, maar dat maakt verder niet uit. Deze foto verdient zeker een plekje in de top drie.

Je moet als fotograaf niet bang zijn om afstand te nemen van je onderwerp. Dat laat Rowan van den Bragt (a.k.a. @row1) zien met deze foto, die erg goed in de smaak viel bij de jury. Sterker nog: dit is deze maand de winnaar!

Machiel: “Oké, je hebt bijna een verrekijker nodig om de auto te kunnen zien, maar dit is wel een foto waar ik enthousiast van wordt. Met de brug op de voorgrond heeft Rowan een originele en ijzersterke compositie gecreëerd. Een prachtig voorbeeld van hoe je gebruik kunt maken van de omgeving. En de aandacht gaat nog steeds naar de auto, die mooi afsteekt tegen de lucht.”

Eric: “Elke maand is het bijzonder lastig om een winnaar te kiezen omdat de standaard zo ontzettend hoog ligt! Ook deze maand zijn de inzendingen weer aan elkaar gewaagd en is het voor mij een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen het fotografie-aspect en de dikke auto’s. Voor mij steekt deze foto van de DB11 Volante eruit vanwege het fotografie-aspect. Er is duidelijk gekeken naar een interessante compositie door het gebruik van het hekje in de voorgrond waardoor we de Britse supercar mooi op z’n flank kunnen zien. De fotograaf had extra geluk met de strak blauwe lucht wat bijdraagt aan de algehele simpliciteit van de foto, maar juist hierdoor alles perfect in balans brengt. Topfoto!“

David: “Dit is mooie kunst voor aan de muur, zelfs voor iemand die niet zoveel met auto’s heeft. De positionering van de auto en het feit dat er één kleurtint overheerst, maken dit een lust om naar te kijken.”

Niets dan lovende woorden dus, voor deze foto van Row1. Deze plaat roepen we daarom uit de Autoblog Foto van de Maand maart! Rowan krijgt daarom een KameraExpress-waardebon ter waarde van €100 thuisgestuurd en de foto zal de hele maand de Facebook-header van Autoblog sieren.

Over een maand doen we het weer dunnetjes over, dus upload je foto’s vooral op Autoblog Spots. Dan maak je automatisch kans op de waardebon en natuurlijk de eer die het winnen van de Foto van de Maand met zich meebrengt!