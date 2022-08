Hamilton krijgt mogelijk tóch straf na het Alonso-incident

Lewis Hamilton zit met de gebakken peren nadat hij de auto van Alonso als springschans gebruikte.

‘Na de zomerstop vechten er misschien wel drie teams om de overwinning’, zo was de speculatie in de aanloop naar Spa. Niets bleek echter minder waar. Noch Ferrari, noch Mercedes maakte ook maar een schijn van kans tegen een oppermachtig Red Bull. Of beter gezegd: een oppermachtige Max Verstappen.

Onze nationale held lijkt daarmee af te stevenen op een tweede zege tijdens zijn thuisrace. Vorig jaar was zo’n beetje de enige die hem daarvan kon weerhouden Lewis Hamilton. Er kan veel veranderen in een jaar tijd, want er zullen nu waarschijnlijk heel weinig mensen hun geld inzetten op Hamilton.

Wat de kansen van Lewis niet vergroot: het akkefietje met Alonso krijgt misschien nog gevolgen. De FIA heeft Hamilton hiervoor geen straf gegeven, maar mogelijk wordt hij indirect alsnog gestraft. Er hangt hem namelijk een potentiële gridstraf boven het hoofd.

Zoals jullie allemaal gezien hebben koos de auto van Hamilton het luchtruim na de aanvaring met Alonso. De power unit van Hamilton kreeg daarbij een flinke optater. Zodoende moest Sir Lewis zijn auto parkeren en te voet zijn weg vervolgen. De motor is inmiddels naar Brixton gestuurd voor nadere inspectie.

De hamvraag is: kan de motor nog opgelapt worden? Als het antwoord ‘nee’ is, moet Mercedes dus een nieuwe motor in de auto van Hamilton lepelen. Dat zou de vierde motor zijn, wat betekent: gridstraf. Dat geldt overigens ook als een van de andere elementen van de power unit vervangen moet worden. Lewis zit namelijk met alle onderdelen aan zijn tax.

Als de motor inderdaad niet meer bruikbaar is zou dat best zuur zijn, want het was een kersvers exemplaar. Verder hoeven we natuurlijk geen medelijden met Hamilton te hebben. Het hele gebeuren was ten slotte volledig zijn eigen schuld. Dat geeft zelfs Lewis Hamilton toe.