Alonso tegen Hamilton: welkom in het middenveld!

Van de top gezakt naar het middenveld. Fernando Alonso geeft Lewis Hamilton een warm welkom.

In de moderne Formule 1 vinden er eigenlijk twee races plaats binnen een Grand Prix. Je hebt de top, dit jaar bestaande uit Red Bull Racing en Ferrari, en het middenveld. In het middenveld vechten de meeste overige teams voor de punten. Een onbekende plek voor Mercedes, tot dit jaar.

Lewis Hamilton heeft de afgelopen races al behoorlijk wat kilometers doorgebracht in het middenveld. Alpine-coureur Fernando Alonso weet hoe het voelt en geeft via de BBC een mooie boodschap aan Hamilton: welkom in het middenveld!

Toppers in het middenveld

Alonso weet als geen ander hoe het is om vooraan te rijden, om vervolgens in het middenveld te belanden. Jaren geleden wist de Spanjaard nog een wereldkampioenschap op zijn naam te zetten. Tegenwoordig is hij ‘verbannen’ tot het middenveld. Daar is hij niet de enige wereldkampioen in. Ook Sebastian Vettel en nu dus Lewis Hamilton bevinden zich in het drukke middenveld.

Voorlopig lijkt George Russell soms wel snelheid te vinden in zijn Mercedes om het tot een podiumplek te schoppen. Lewis Hamilton is dat tot op heden nog niet gelukt. Hij krijgt dit weekend een herkansing met de Grand Prix van Barcelona.

De pil is extra zuur voor Hamilton. Na jaren van dominantie in de Formule 1 zal het behoorlijk onwennig zijn voor de Brit om zich tussen de rest te begeven. Onder andere bij de laatste Grand Prix van Miami lukte het HAM nauwelijks om genoeg snelheid op te bouwen om zijn voorligger in te halen. Gekke beelden voor een zevenvoudig wereldkampioen.

Coureur belangrijk, maar vooral de auto

Alonso benadrukt dat het niet de schuld is van Lewis zelf. Het ontbreekt de Brit aan een competitieve auto om echt mee te kunnen doen. Een coureur is ontzettend belangrijk voor de auto, maar niet cruciaal, aldus Fernando Alonso. Zonder goede auto kun je de winst of punten scoren wel vergeten.

Het seizoen is zeker nog niet voorbij. Een achtste wereldkampioenschap kan Lewis op zijn buik schrijven dit jaar, maar wellicht kan Mercedes de auto nog tweaken om snelheid te vinden. En anders zit er niets anders op voor Lewis Hamilton om gezellig met Alonso en de rest het in het middenveld te zoeken.