Lewis Hamilton krijgt tóch een titel dit jaar

Een titel die Max niet van hem kan afpakken.

Het zit allemaal niet mee voor Lewis Hamilton. Nadat hij al zeven keer wereldkampioen werd, wordt de achtste wereldtitel hem in de allerlaatste ronde ontnomen. En dat terwijl hij de hele race sneller was. Nu gaat hij misschien wel nooit het record van Schumacher verbreken.

Toch is er in deze zware tijden nog een lichtpuntje voor Lewis. Pardon, Sir Lewis Hamilton. Hij werd namelijk vandaag in een plechtige ceremonie geridderd. Lewis Hamilton mocht zich al sinds eind vorig jaar al Sir noemen, maar nu is hij dus ook fysiek geridderd. En dat gaat dus echt op de middeleeuwse manier, met twee tikken van het zwaard op de schouder (zie video).

Helaas werd de ceremonie niet uitgevoerd door hare majesteit koningin Elizabeth II, maar door zijne hoogheid prins Charles. Diens moeder was dus niet aanwezig, maar Lewis Hamilton werd wél vergezeld door zijn moeder. Iemand die normaalgesproken niet vaak in beeld komt. In tegenstelling tot zijn vader (die er afgelopen weekend was om Lewis te troosten), houdt zij zich normaalgesproken afzijdig van het F1-circus.

Lewis Hamilton is de vierde Formule 1-coureur die geridderd wordt. Daarmee mag Lewis zich scharen in het rijtje met Jack Brabham, Stirling Moss en Jackie Stewart. Het bijzondere is wel dat Lewis al geridderd wordt terwijl hij nog actief is. De andere heren werden pas geridderd toen ze al met pensioen waren. Stirling Moss werd bijvoorbeeld pas op zijn 71ste Sir Stirling Moss.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

Voor deze speciale gelegenheid laat Lewis Hamilton voor het eerst weer zijn gezicht zien sinds de race. Betekent dit dat hij daarmee ook de radiostilte vanuit Das Haus verbreekt? Nee, want hij weigerde de media de woord te staan. Het blijft dus oorverdovend stil vanuit het kamp van Mercedes.