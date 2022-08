Tesla heeft de beste functionaliteit van alle automerken

Dat blijkt uit de Tech Experience Study van J.D. Power.

Al meer dan 100 jaar worden er nieuwe functies en technologieën geïntroduceerd op de auto. Je zou denken dat op een gegeven moment alles er wel op zit. Maar nee, er zijn de laatste jaren meer nieuwe technologieën bijgekomen dan ooit.

Nadelen

Dit is niet helemaal zonder nadelen. Hoe meer er op een auto zit, hoe meer er kapot kan gaan. Daarbij moet je ook om kunnen gaan met alle handige hulpmiddelen. Die ook wel eens wat minder handig kunnen zijn.

J.D. Power

Hoe goed alles werkt verschilt natuurlijk per fabrikant. Om dit in kaart te brengen voert J.D. Power (bekend van hun betrouwbaarheidsonderzoeken) de laatste jaren een onderzoek uit genaamd de Tech Experience Index Study.

Eigenaren

In dit onderzoek kijkt J.D. Power hoe de moderne technologieën in de praktijk bevallen, van veiligheidssystemen tot infotainment. Enerzijds kijken ze naar de hoeveelheid problemen die eigenaren ervaren en anderzijds naar de tevredenheid. Daarbij zijn eigenaren ondervraagd van nieuwe auto’s, nadat ze hun auto 90 dagen in bezit hadden.

Amerikaans

Voor alle duidelijkheid: het is een Amerikaans onderzoek, onder Amerikaanse eigenaren. Merken als Peugeot en Renault, die niet in de VS actief zijn, zul je daarom niet tegenkomen in hun lijstje.

Top 10

De grote winnaar is Genesis, die 643 punten scoorde op een schaal van 1.000. Daarmee heeft het luxemerk van Hyundai een ruime voorsprong op de nummer twee. Dat was Cadillac, die 584 punten scoorde. Mercedes maakt de top drie compleet, met 539 punten.

De complete top 10 zag er als volgt uit:

Genesis (643) Cadillac (584) Mercedes (539) Hyundai (534) Volvo (526) BMW (516) Land Rover (509) KIa (495) Infiniti (492) Lexus (491)

Tesla?

Degenen die de titel van dit artikel hebben gelezen, vragen zich natuurlijk af: waarom staat Tesla niet in de top 10 als ze de beste zijn? Dat zit zo: Tesla wordt nooit meegenomen in de officiële ranking van J.D. Power. Dit omdat het onderzoeksbureau niet in alle staten toestemming krijgt van Tesla om klanten te bevragen.

Onofficiële score

Tesla krijgt desalniettemin wel een onofficiële score, en wat blijkt? Die was het hoogste van alle merken. Tesla krijgt dus toch nog positieve PR, ondanks het feit dat ze het onderzoek dwarsbomen. Het merk sleepte in totaal 681 punten in de wacht. Dat betekent dus dat de klanten heel weinig te klagen hebben over de vele technische snufjes waar hun Tesla mee uitgerust is.

Onderaan de lijst

Uiteraard waren er ook merken waar de klanten wél veel klachten hadden. Helemaal onder aan de lijst vinden we verrassend genoeg Mazda. Ook Chrysler, Honda en Porsche gooiden geen hoge ogen in het onderzoek.

Benieuwd naar de hele lijst? Die kun je vinden op de website van J.D. Power.