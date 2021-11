Verstappen en Hamilton duel onmogelijk in Saoedi-Arabië?

Op het nieuwe circuit in Saoedi-Arabië zal het voor zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton even wennen zijn. Maar komt er ook een duel?

Met smacht hopen fans op een mooie ontknoping van dit knotsgekke Formule 1-seizoen. Voorlopig kun je er geen script aan vastplakken. We hebben wat dat betreft genoeg verrassingen gezien dit jaar. Ook aankomend weekend kunnen we weer unieke situaties verwachten. Voornamelijk omdat het Jeddah Circuit nieuw is voor iedereen.

Het mooiste is een duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Saoedi-Arabië aanstaande zondag. Maar of dat überhaupt mogelijk is? Volgens Damon Hill is het oppassen geblazen. De oud F1-wereldkampioen maakte zich eerder dit jaar al zorgen voor mogelijk ongelukken tijdens de GP van België, als het tot een duel tussen VER en HAM zou komen. Uiteindelijk kwam er helemaal geen duel vanwege de onveilige weersomstandigheden en werd de race na drie ronden afgevlagd.

Opnieuw uit Hill zijn zorgen in de F1 Nation Podcast. Doordat Jeddah een stratencircuit is ligt een ongeluk in een klein hoekje. De snelheden op deze baan zullen straks hoog oplopen. Er is weinig ruimte op de baan en besef dat Verstappen en Hamilton in het heetst van de strijd zitten. Beide coureurs zullen zich breed gaan houden om hun positie te bewaken en een inhaalactie te voorkomen.

Hopelijk maakt Damon Hill zich zorgen om niets en loopt het los in Saoedi-Arabië, en krijgen we alsnog een mooi duel te zien tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Ondanks de krappe omstandigheden.