Gelekt: de gloednieuwe Lexus NX - Autoblog.nl

De nieuwe Lexus NX is al vanuit (vrijwel) alle hoeken te zien.

De extravagante styling die Lexus tegenwoordig hanteert is niet ieders ding, maar saai zijn de ontwerpen in ieder geval niet. Dat is ook wat waard. Vanwege dit vlijmscherpe design zou je niet zeggen dat de NX alweer sinds 2014 meedraait. Weliswaar is er in 2018 nog een facelift overheen gegaan, maar die was niet heel drastisch.

Of de auto nu nog fris oogt of niet, na zeven jaar is het toch wel tijd voor een nieuwe generatie. Lexus heeft de tweede generatie NX daarom al klaar staan achter de schermen. Althans, het was de bedoeling dat de auto achter de schermen zou blijven. Iemand heeft echter iets te vroeg op publiceren gedrukt, waardoor een video van de nieuwe NX voortijdig op YouTube belande.

Soms moet we het doen met één of twee korrelige foto’s, maar nu is er dus een complete video gelekt waarin de Lexus NX vanuit alle hoeken te zien is. Inclusief het interieur. De video is inmiddels weer off line gehaald, maar met dank aan een Reddit-gebruiker hebben we toch nog de originele beelden.

De nieuwe NX treedt in de voetsporen van de eerste NX, want de proporties zijn nog vrijwel identiek. De grootste wijzingen zien we aan de voor- en achterkant. Het design is op deze punten in lijn gebracht met de nieuwe IS. Aan de achterkant is de nieuwe NX nog het makkelijkst te herkennen, dankzij de nieuwe doorlopende achterlichten.

Het interieur van de X3-concurrent is eveneens volledig vernieuwd. Waar er bij de vorige generatie nog een klein scherm bovenop het dashboard stond is er nu een groot infotainmentscherm in het dashboard geïntegreerd. Via een zigzaglijn is deze met het middenconsole verbonden. Ook het interieur is dus niet dertien-in-een-dozijn.

De vorige Lexus NX was in Nederland alleen als 197 pk sterke 300h leverbaar. De nieuwe Lexus NX komt er in ieder geval als 350h, want dat is de variant die nu gelekt is. Daarnaast komt er voor het eerst een plug-in hybride: de 450h+. De officiële onthulling volgt waarschijnlijk in de tweede helft van 2021.