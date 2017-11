‘Lewis Hamilton ontdook miljoenen aan belasting’

Diverse Britse bekendheden staan in hun hemd na bekendmakingen over belastingontduiking. Ook Lewis Hamilton wordt genoemd.

Bono, de Britse koningin en ook Lewis Hamilton hebben zich schuldig gemaakt aan belastingontduiking. Uit de enorme Paradise Papers-publicatie blijkt dat de F1-wereldkampioen een privéjet heeft aangeschaft en gebruikt, zonder hier belasting over te betalen.

Advocatenkantoor Appleby heeft de constructie voor Hamilton uitgedacht in samenwerking met multinational Ernst & Young. De registratie van het nieuwe vliegtuig werd in 2013 op het eiland Man in de Ierse zee uitgevoerd. De kist stond slechts 50 minuten aan de grond in Man. In het vliegtuig zaten onder andere Hamilton en zijn toenmalige vriendin Nicole Scherzinger. Het gaat hier om een Bombardier Challenger 605. Aan deze jet hangt een prijskaartje van maar liefst 27 miljoen dollar. Meer dan vijf miljoen dollar wist Hamilton aan belastingkosten te besparen via de Man-constructie.

De zaak wordt nu onderzocht door HM Revenue and Customs. Hamilton was zeker niet de enige. Appleby hielp tientallen andere klanten bij het ontduiken van belasting middels dergelijke constructies. Onderzoek moet uitwijzen of het handelen van Appleby volgens het boekje is gegaan. Zo niet, dan mogen de rijkaards een fiks belastingbedrag gaan terugbetalen. (via The Guardian)

Met dank aan iedereen voor de tips!