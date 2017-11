Hier, de Bugatti Chiron met aftermarket velgen

Dat hebben we nog niet eerder gezien.

De Bugatti Chiron is nu niet bepaald een eenvoudige auto om te pimpen. Op motorisch vlak hebben de engineers de W16 al maximaal aangepakt en optisch gebied valt er ook weinig te verbeteren. Je zou de standaard velgen kunnen vervangen door een setje van de Halfords aftermarkets. Velgenboer Forgiato uit Los Angeles geeft alvast een voorzetje.

Dit is het resultaat. Forgiato heeft zich koste noch moeite gespaard, want wat je ziet is een ordinaire photoshop. Desondanks geeft het een goed beeld hoe de Chiron oogt met een setje nieuwe schoenen en toegegeven: zo verkeerd staat het niet.

Het configureren van een Chiron is ietwat beperkt. Qua kleurencombinaties zijn er diverse mogelijkheden. Als het op velgen aankomt zijn er slechts een aantal opties beschikbaar en daar zul je het mee moeten doen. Het is afwachten of een Chiron-eigenaar brood ziet in deze wielen en daadwerkelijk een telefoontje naar Forgiato, of een andere velgenboer, gaat plegen.