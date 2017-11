7 Boxsters die gaver zijn dan een 911

Jazeker, in sommige gevallen is de baby-Porsche gewoon leuker.

De Porsche Boxster was voor Porsche een enorm belangrijke auto. Ten eerste was het de redding voor het merk. Met de Boxster had Porsche eindelijk een moderne auto in de showrooms staan. De 968, 911 (993) en 928 waren behoorlijk op leeftijd. De Boxster zag er geweldig uit, reed fantastisch en was redelijk betaalbaar. In de jaren ’90 waren ze niet aan te slepen. Ondanks alle lof was er echter ook kritiek. De auto was te langzaam, de eerste Boxster had namelijk eens schamele 204 pk tot zijn beschikking. Tegenwoordig heeft een instap-Boxster 300 pk, waarmee je veel iconische Porsches voor kan blijven.

Ook had de Boxster een beetje een imagoprobleem. Er kon maar één reden zijn dat je een Boxster had: je kon geen 911 betalen. Beide issues werden aangepakt door de firma RUF. Alois Ruf was van mening dat de Boxster misschien wel de beste Porsche was die het merk in het gamma had. Dankzij de middenmotor was de balans in de Boxster magistraal, maar te goedkoop en te langzaam. Daar kon Alois Ruf wel wat aan doen. We kennen RUF voornamelijk van hele stijlvolle 911’s, maar ze hebben wel degelijk ook wat Boxsters aangepakt. De reden dat je die bijna niet ziet, is simpel. Ze waren namelijk peperduur. Omdat Ruf geen doorsnee tuner is, worden de Boxsters vaak compleet herbouwd. De meeste mensen kiezen dan voor een snellere 911 voor minder geld. Deze RUF’s zijn alleen voor de ware fijnproever:

RUF 3400S (986)

In 1999 komt de eerste RUF Boxster, de 3400S. Deze auto is gebaseerd op de 986. De motor werd eruit gehaald ter faveure van een 3.4 liter grote zescilinder boxer uit de 911 (996). Het blok werd aangepast en iets gekieteld, met name voor een (nog) betere gaspedaal-respons. Het resultaat was 310 pk en 360 Nm. De prestaties lagen op het niveau van de 911 Carrera. De RUF 3400S accelereerde in 5 seconden rond naar de 100 km/u en kon een topsnelheid halen van 279 km/u. Het chassis werd verstevigd, de ophanging werd vervangen en er werden grotere remmen gemonteerd. Je moet een goede spotter zijn om een 3400S te herkennen, de aerodynamische bodykit was uiterst subtiel.

RUF 3600S (986)

De RUF 3400S krijgt in 2002 een update in de vorm van de RUF 3600S. Zoals de naam al aangeeft heeft is de motor nu een 3.6 liter, wederom uit de 911. Waar de motor in de 996 precies 320 pk levert, weet RUF er 345 pk uit te extraheren. Dat lijkt een kleine stijging, maar vergeet niet dat Alois Ruf nogal behoudend is met het opgeven van vermogens. Meestal is het (behoorlijk wat) meer. In plaats van een GT3-achtige neus, krijgt de 3600S de neus van de 911 GT2. Nog meer dan de 3400S is de 3600S een hardcore roadster. Het onderstel is nog harder en de zetels zijn raszuivere racekuipen. De stoelen zijn bekleed met een heerlijk kitscherig ruitjesmotief dat we later terug zouden zien in de Golf V GTI.

RUF RK Spyder (987)

Alois Ruf had grotere plannen met de tweede generatie Boxster. Technisch gezien waren de RUF Roadsters prima, maar van buiten was het gewoon nog een Boxster met grotere wielen en een iets andere bumper. Normaal gesproken worden dan de meest wanstaltige bodykits ontwikkeld. Maar ditmaal niet. Ruf ging samenwerken met Studiotorino. Deze Italiaanse coachbuilder was verantwoordelijk voor het koetswerk. Zo op het oog was het gewoon een Porsche Boxster, maar elk stukje plaatwerk was anders. De vooruit werd kleiner gemaakt en de zijruiten werden bijgesneden voor het betere ‘550 Spyder’-gevoel. Ditmaal werd de motor niet verwijderd, maar opgevoerd. De 3,4 liter boxer werd voorzien van een compressorkit. Het vermogen steeg van 280 naar 440 pk. De topsnelheid bedroeg maar liefst 304 km/u. Er zijn er 49 stuks van gebouwd.

Ruf R Kompressor (987)

RUF is niet alleen fabrikant, maar ook een tuner. Het is eigenlijk een beetje afhankelijk hoe ver de tuning wordt doorgevoerd. Voor de Boxster 987 werd een compressorkit ontwikkeld. Deze (geheel groen gespoten!) set werd door RUF ontwikkeld, gefabriceerd en gemonteerd. De kit was goed voor 120 pk extra, waardoor je op precies 400 pk uitkwam. Tevens was het een voordelige manier om een ‘RUF’ te rijden: de set kostte bij elkaar zo’n 16.500 euro.

RUF RK Coupé (987)

Bij Studiotorino was men idolaat van de Dino 206 GT. Een kleine volbloed sportwagen. Aangezien Ferrari waarschijnlijk nooit meer zo’n auto gaat bouwen, besluiten ze het maar zelf te doen. In de basis is de auto voor een groot gedeelte gelijk aan de RK Spyder, alleen nu gebaseerd op de coupé van de Boxster; de Cayman. Deze variant is zo mogelijk nog gaver. Waar de gewone Cayman niet al te fraai is, is de RUF RK Coupé een plaatje. De verschillen zijn wederom relatief klein, maar omdat alles net even wat anders is, klopt het totaalplaatje beter. Zo had de Cayman er eigenlijk uit moeten zien.

RUF 3400 K (987)

Mochten de Studiotorino’s iets te extravert zijn en de R Kompressor te ingetogen, dan was er nog een derde optie. De RUF 3400K was een echte fabrieks-RUF. De motor is in basis gelijk aan die van de R Kompressor, maar onderstel, remmen en aandrijflijn zijn onder handen genomen. Het uiterlijk is ook flink onder handen genomen, zonder dat het te fout wordt. Dat doet RUF toch knap. Ook in het interieur kreeg je door dat je iets bijzonders had. Zo waren de wijzerplaten voorzien van groene letters, net als de Yellowbird dat had.

RUF 3800S (981)

Met de 981 generatie ging Porsche weer terug naar atmosferische motoren. Ditmaal was het de 3.8 liter zescilinder boxermotor uit de 991. Ook deze werd licht getuned, ditmaal naar 420 pk. De prestaties lagen ook op het niveau van de 911. 0-100 in 4,1 seconden en een top van net over de 300 km/u. Wederom werd werkelijk alles aangepast om de grotere motor te kunnen huisvesten. Je kon de 3800S samenstellen zoals jij het wilde. Zelfs een PDK behoorde tot de mogelijkheden. De meeste exemplaren zijn Boxsters, maar er zijn ook een paar RUF 3800 Coupé’s gebouwd. Die zijn ultra zeldzaam. Je moest wel heel graag een middenmotor wensen, want een 3800S was zo’n 30% duurder dan een vergelijkbare 911. Voor Porsche was het waarschijnlijk de inspiratie om de Boxster Spyder te lanceren, alhoewel deze slechts 375 pk had. Bij Porsche blijven ze krampachtig de 911 ontzien. RUF maakt van de Boxster gewoon wat het altijd moest zijn: een 911 Roadster.