De stille dood van de handbak in cijfers

Harde cijfers geven aan dat de handbak langzaam dood gaat.

Ooit was het simpel. Als je een beetje kon autorijden, koos je een handbak, zo niet dan moest je voor een automaat gaan. In de tijd dat echte mannen nog ten onder gingen met hun eigen schip, was zelf roeien de norm. Goed zelf kunnen roeien was zelfs iets om trots op te zijn. Automaten, die waren er alleen voor oude oma’s en Amerikanen.

Tegenwoordig ligt dat allemaal anders. In het tijdperk van de Costa Concordia bestaat heldendom niet meer. Iedereen geeft eervolle noeste arbeid liever uit handen aan een saaie robot. Dus is een automaat nu de norm en zijn handbakken de uitzondering. Dankzij eco-gekkies is het gek genoeg juist Amerika dat af en toe nog enigszins weestand biedt. Als beloning kregen zij de E60 M5 met handbak, terwijl wij Europeanen het moesten stellen met die hakelige SMG.

Maar ook in Trumpmenië levert zelf schakelen inmiddels fors in. CNBC bericht dat nog slechts twaalf procent van de in ‘Murica leverbare auto’s überhaupt beschikbaar is met handbak. In 2011 was dat nog 37 procent. Ouch. CNBC ziet een trend ontstaan waarbij alleen nog de goedkoopste auto’s en exotische sportwagens mensen de voldoening van zelf roeien bieden.

Helaas zal de trend zich naar verwachting alleen maar doorzetten. De EV zal immers steeds belangrijker worden in de verkoopmix. En die EV’s, daar hoef je in feite niet mee te schakelen. Tenzij het een oude Škoda (rijtest) of een moderne Koenigsegg is misschien…