Lewis Hamilton verkoopt Pagani Zonda 760LH

Wat is er met Lewis aan de hand? De zevenvoudig wereldkampioen is aan het verkopen geslagen met onder meer zijn Pagani Zonda 760LH.

Gaat Lewis Hamilton alles verkopen, stoppen met in de publiciteit verschijnen en zijn dagen spenderen op een afgelegen boerderij? Dat klinkt wat te depressief voor een 37-jarige jongeman. Feit is wel dat HAM zijn Pagani Zonda 760LH heeft verkocht. En dat terwijl hij begin deze maand (jaja, voor alle gebeurtenissen in de laatste race) ook al een appartement in New York voor bijna 50 miljoen dollar van de hand heeft gedaan.

De bevestiging dat de Pagani Zonda 760LH inderdaad een nieuwe eigenaar heeft komt van thezondaregistry op Instagram. Dat is een pagina die registraties van Zonda’s nauwlettend volgt. Het is nog onbekend wie de koper is van de Zonda. Wel zegt thezondaregistry dat de koper zich in het Verenigd Koninkrijk begeeft.

Lewis Hamilton werd in 2014 eigenaar van zijn eigen Pagani Zonda 760LH. In totaal bestaan er 5 exemplaren van de 760-reeks. Vier daarvan zijn een coupé en eentje een roadster. Met de LH-benaming voor deze specifieke auto is het makkelijk te raden dat we het hier over de Pagani van Hamilton hebben.

De F1-coureur heeft meer gekeken dan gereden. In zeven jaar tijd is er nog geen 1.000 kilometer op de klok gezet van de Pagani. Dat is niet heel veel nee. In die periode heeft de nummer 44 één keertje een klein incident gehad met minimale schade. De meeste gereden kilometers met de Zonda waren in en rondom Monaco. Een hele fijne plek om met een handgeschakelde V12 te rijden. Not.

Pagani Zonda 760LH

De Pagani Zonda 760 heeft een 7.3-liter atmosferische AMG twaalfcilinder. Zoals de naam al weggeeft beschikt het monster over 760 pk en ligt de controle in je eigen handen via de handgeschakelde zesbak. De topsnelheid van de Italiaanse machine ligt op 350 km/u.

Eerder dit jaar werd Hamilton nog gespot met de Zonda in Monaco. De videobeelden check je hieronder.

Fotocredit: defriezencrew