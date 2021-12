Met deze BMW M4 GTS op Marktplaats is wél gereden!

Voel je dus vrij om er lekker wat kilometers bij te zetten. Dit heerlijke BMW M4 GTS exemplaar op Marktplaats.

Gek eigenlijk. De meest begeerlijke rijdersauto’s zijn ook vaak in beperkte oplage gemaakt. En dat heeft weer tot gevolg dat er eigenlijk amper kilometers mee gereden worden. Doodzonde, want dit soort auto’s schreeuwen het uit om gereden te worden. Denk aan een Porsche 911R, maar ook een M4 GTS. Op Marktplaats staat nu een BMW M4 GTS met serieus gemaakte kilometers.

Geen maagdelijke kilometerstand van 500 of 1.000, maar 41.314 gereden kilometers staan er op de teller van deze BMW M4 GTS op Marktplaats. Hoppa, rijden met dat ding! De GTS komt uit 2016. Dat betekent dat er gemiddeld meer dan 8.000 kilometer per jaar mee is gereden. Dat is een respectabel aantal voor het type auto.

Waterinjectie

BMW heeft slechts 700 exemplaren van de M4 GTS geproduceerd. Het is de meest track focused 4-Serie die je destijds nieuw kon krijgen. Met een hoop alcantara, carbon en een rolkooi ben je klaar om bijvoorbeeld Zandvoort, Spa, Zolder of de Nordschleife te trotseren. De S55 twin-turbo zes-in-lijn levert 500 pk. Een gave troef die BMW voor de M4 GTS heeft verzonnen is het feit dat de motor waterinjectie heeft gekregen. Dat betekent dat je naast brandstof af en toe ook water moet bijvullen. Er zit daarvoor een aparte kleine tank in de kofferbak.

Als je € 119.999 overmaakt naar het autobedrijf mag je deze BMW M4 GTS op Marktplaats mee naar huis nemen. Een leuk cadeautje voor onder de kerstboom, nietwaar? Oh enne, volgens mij is ie ‘nieuw binnen’.