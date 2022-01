Pagani bouwt tóch weer een nieuwe Zonda

De Pagani Zonda stamt nota bene uit de vorige eeuw, maar toch blijft Pagani doodleuk nieuwe Zonda’s bouwen.

De Pagani Zonda is al lang en breed opgevolgd door de Huayra. Die is inmiddels ook alweer 10 jaar in productie. Daarom is de opvolger van de Huayra al in beeld. Sterker nog: de opvolger van de Huayra is al uitverkocht.

Je zou denken dat Pagani daarom zachtjesaan wel klaar is met de Zonda, maar toch blijven er iedere keer weer nieuwe Zonda’s gebouwd worden. In 2017 zeiden we over de Zonda HP Barchetta: ‘Dit is dan echt de allerlaatse Zonda.’ Waarvan akte. We zijn nu in 2022 en er wordt nog gewoon een splinternieuwe Zonda gebouwd. Kennelijk bestaat er niet zoiets als ‘de laatste Zonda’.

Het betreft weer een nieuwe one-off in de 760-reeks van Zonda. Deze modellen worden gekenmerkt door heftige spoilers en roofscoops en beschikken over, inderdaad, 760 pk. Dat is dus ook het recept voor deze nieuwe Zonda. Hoe de auto precies is uitgevoerd weten we nog niet, want we hebben alleen nog een teaserplaatje. Maar de eigenaar zal er ongetwijfeld iets bijzonders van gemaakt hebben.

Het is niet helemaal duidelijk of het nu echt om een nieuwe Zonda gaat. De 760’s worden in principe namelijk gebouwd op basis van bestaande Zonda’s. In het Instagram-bericht van LMM23design, die de auto heeft samengesteld, wordt echter gesproken over een gloednieuwe Zonda.

Daarmee lijkt het erop dat de Zonda zo’n beetje onsterfelijk is. Als je maar genoeg geld mee brengt doen ze blijkbaar niet moeilijk bij Pagani. We zijn benieuwd of er over tien jaar ook nog steeds nieuwe Huayra’s gebouwd worden. Tegen die tijd bouwt Pagani als het goed is ook al volop elektrische auto’s. De opvolger van de Huayra wordt namelijk elektrisch. Maar, niet getreurd: als je wilt kun je ook kiezen voor een versie met een V12 en zelfs een handbak. Het kan allemaal bij Pagani.

Foto: LMM Design via Instagram