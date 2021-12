Tesla verwijdert bestelmogelijkheid Roadster Founders Series

Zonder verdere communicatie is het niet langer mogelijk om de Tesla Roadster Founders Series te bestellen. Wat is hier gaande?

De nieuwe Tesla Roadster moest de meest bizarre elektrische supercar worden waar we ooit van hadden gehoord. Aangekondigd door Tesla CEO Elon Musk in 2017, met een beoogde marktlancering in 2020. We zijn bijna in 2022 en van een nieuwe Roadster is nog altijd geen sprake. Toch zijn er ontwikkelingen te melden over deze elektrische auto.

Tesla heeft namelijk de bestelknop weggehaald voor de Roadster Founders Series. Dat is de dikste en duurste uitvoering van het nieuwe model. De Amerikaanse autofabrikant bouwt 1.000 exemplaren van die Founders Series met een prijskaartje van 250.000 dollar. Bij Electrek hebben ze het vermoeden dat het model mogelijk is uitverkocht en dat daarom Tesla de ordermogelijkheid heeft weggehaald.

Wie interesse had in een Tesla Roadster Founders Series moest een orderformulier invullen op de website van het automerk. Er werd direct om een aanbetaling van 5.000 dollar gevraagd en je moest nog eens 45.000 dollar overmaken binnen 10 dagen na bestelling.

Tesla Roadster bestellen in Nederland

Nu kunnen klanten alleen nog maar de ‘gewone’ Roadster bestellen. Bovendien zijn de prijzen niet meer te vinden. Enkel een directe betaling van 4.000 euro en een latere betaling van 39.000 euro kan gevonden worden. Wat de Roadster nu gaat kosten is niet bekend. Op zich wel prettig om te weten als je zo’n grote aanbetaling doet..

Vooralsnog is de nieuwe Tesla Roadster vertraagd naar 2022. Maar gek kijk niet gek op als Elon Musk nog een vertraging communiceert. De prioriteit ligt namelijk eerst bij de Cybertruck en dan pas komt de Roadster aan de beurt.