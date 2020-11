Lewis Hamilton verliest van echte Hamilton - Autoblog.nl

Een rechtszaak tussen Hamilton en Hamilton is één van de dingen die Lewis Hamilton niet heeft gewonnen. En ook weer wel. Wie is de échte Hamilton?

Vraag iemand wat hij vindt van Hamilton en je zal gelijk uiteenlopende meningen horen over zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton. De 35-jarige Brit heeft wereldwijd voldoende bekendheid vergaard om een soort alleenrecht te hebben op de naam Hamilton. In theorie dan. In de praktijk moet Hamilton zijn eer delen, officieel gezien.

Hamilton Watch Company

De naam Hamilton is namelijk niet per definitie van Lewis. Nee, de naam staat al jaren ook synchroon aan het merk Hamilton als horlogemaker. Dat bedrijf wilde merkrechten aanvragen op de naam ‘Hamilton’. Daar wilde 44IP, het bedrijf van Hamilton, een stokje voor steken.

Oneerlijk

Volgens hen doet Hamilton de horlogemaker dit namelijk juist om Lewis en zijn bedrijf een hak te zetten. Zo zeggen de juridische adviseurs vanuit Mercedes (en dus 44IP) dat de merknaam Hamilton al een tijd niet is gebruikt en het raar is dat ze er merkrechten op willen aanvragen. Een jarenlange juridische strijd was het gevolg.

Hamilton wint, Hamilton verliest

Er is nu besloten dat Lewis Hamilton en consorten het onderspit delven wat betreft de naam Hamilton. Er is geen grond waarop gezegd kan worden dat Lewis de naam exclusief mag gebruiken. Dit omdat Hamilton een veel voorkomende achternaam is en het niet logisch is dat iemand daarop patent aanvraagt ‘omdat het zijn naam is’. Maar ook omdat Lewis Hamilton uit 1985 stamt en Hamilton Watch Company al in 1892 begonnen was. Dit bijna 100-jarige verschil geeft een voorzetje aan de horlogemakers.

44IP wilde de merknaam Hamilton hebben voor het verkopen van merchandise. Daar moet nu een andere naam voor gekozen worden. Heeft Lewis toch nog iets verloren in 2020. (via Daily Mail)